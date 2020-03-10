Девушка дня. Дочь футболиста, которую подозревают в продаже наркотиков

16-летняя Ксения Малафеева – дочь бывшего футболиста «Зенита» Вячеслава Малафеева. Вероятно, она является очень одаренным, талантливым и успешным ребенком (не мажором, ну что вы!), поскольку занимается творческой профессией, пишет музыкой под псевдонимом Died Baby.
Недавно она выпустила трек «Я хочу, наверно, пакетик наркоты», что говорит о складе ее ума, образе жизни, а также заботе и внимании со стороны семьи, которая поддерживала девушку в решении жить отдельно от них.
Правоохранительные органы задержали Малафееву с пакетом экстази. Следственный комитет возбудил дело про 228 статье, 3 части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до 10 лет. Сейчас её держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде.
До задержания Ксения активно вела инстаграм, который сейчас удален, но интернет помнит все. Вот так выглядит девушка, которая «Наверно, хочет пакетик наркоты».
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера. 07.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Пока Кучеров и Малкин проигрывают аутсайдерам, Наместников зажигает в Колорадо «Советский спорт» предлагает вашему вниманию регулярный обзор событий минувшей ночи в НХЛ. 09.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай