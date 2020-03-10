Девушка дня. Дочь футболиста, которую подозревают в продаже наркотиков

16-летняя Ксения Малафеева – дочь бывшего футболиста «Зенита» Вячеслава Малафеева. Вероятно, она является очень одаренным, талантливым и успешным ребенком (не мажором, ну что вы!), поскольку занимается творческой профессией, пишет музыкой под псевдонимом Died Baby.

Недавно она выпустила трек «Я хочу, наверно, пакетик наркоты», что говорит о складе ее ума, образе жизни, а также заботе и внимании со стороны семьи, которая поддерживала девушку в решении жить отдельно от них.

Правоохранительные органы задержали Малафееву с пакетом экстази. Следственный комитет возбудил дело про 228 статье, 3 части (наркоторговля с отягчающими). В случае с несовершеннолетними это карается сроком до 10 лет. Сейчас её держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде.

До задержания Ксения активно вела инстаграм, который сейчас удален, но интернет помнит все. Вот так выглядит девушка, которая «Наверно, хочет пакетик наркоты».



