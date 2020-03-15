Девушка дня. Подруга вчерашнего героя «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в субботу вышел в основном составе в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», стал автором победного гола и голевой передачи. Поэтому мы обращаем внимание на ту, кто помог 22-летнему футболисту адаптироваться в новом клубе.

Бьянка Валлер находится в отношениях с Джорданом уже более четырех лет.

Пара вместе появилась на презентации игрока в “Спартаке” в августе 2019 года. Судя по “Инстаграму” Бьянки, они вместе гуляют по столице России и привыкают к новому дому.



