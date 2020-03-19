Девушки дня. С кем встречался Александр Кокорин

Виктория Смирнова

Первой девушкой, с которой молодой игрок московского «Динамо» засветился в прессе в 2008 году, стала на тот момент начинающая актриса и двоюродная сестра Тимати Виктория Смирнова. Девушка была на 7 лет старше Александра и до него встречалась со Стасом Пьехой, что подогревало интерес публики к их отношениям. Однако, их роман завершился также скоропалительно, как и начался. Виктория отправилась на учебу в Лондон, улучшать свои актерские навыки, а Александр продолжал выступать на поле.

Кристина Долгополова

После расставания с Викторией Александр недолго оставался один. Вакантное место спутницы футболиста заняла еще одна белокурая красотка - Кристина Долгополова. Пара делилась романтическими снимками с Мальдив и ОАЭ. Девушка даже поддерживала своего избранника на Евро-2012 в Польше. Однако после турнира пара рассталась. Вскоре Кристина вышла замуж за первого австралийца в российском чемпионате - Люка Уилкшира, который также защищал цвета «Динамо».

В 2013 году сегодняшний именинник встретил свою нынешнюю спутницу - певицу Дарью Валитову из Томска. Она исполняла свои песни под псевдонимом Амели.

Говорят, талантливая красавица была первой девушкой, чьего внимания популярный среди женского пола футболист добивался несколько месяцев. Однако певица сдалась и все-таки ответила игроку взаимностью. Роман Александра и Дарьи развивался стремительно. Девушка даже сделала себе татуировку с инициалами возлюбленного. Летом 2017 года появилась информация, что пара узаконила свои отношения, однако сами влюбленные это никак не афишировали и не комментировали. После этого Дарья завершила свою музыкальную карьеру и посвятила себя семье. В 2017 году у пары родился сын Майкл.