Девушка дня. Мартина Каррера – дочь бывшего главного тренера «Спартака» - Советский спорт
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22 апреля 2020 16:00Футбол

Девушка дня. Мартина Каррера – дочь бывшего главного тренера «Спартака»

Сегодня в своей традиционной рубрике «Советский спорт» знакомит вас с Мартиной – дочерью бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, который 22 апреля празднует день рождения.

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