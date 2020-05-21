Девушка дня. Наталья Барулич

Сезон лиги 1 досрочно завершен, и теперь главную звезду французского чемпионата Неймара ничего не отвлекает от его околофутбольной деятельности.

Вместе со своей девушкой бразилец уже успел поучаствовать в фотосессии для GQ и попал на обложку июньского номера.

Подругу Неймара зовут Наталья Барулич. Ей 28 лет, у нее кубинские и хорватские корни, но родилась она в Калифорнии, а сейчас живет в Нью-Йорке. В 2012 году Барулич участвовала в конкурсе «Мисс Калифорния». Занимается не только модельной карьерой, но и музыкой.

ФОТО: https://www.instagram.com/natalia/