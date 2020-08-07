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Девушка дня. Надежда Смирнова
07 августа 16:00

Девушка дня. Надежда Смирнова

Она забивает больше, чем Чалов.

Если мужской чемпионат России еще не начался, то в женском – отыграли уже два тура. Лучше всех стартовал ЦСКА, победивший в двух матчах с общим счетом 5:1. Два гола из пяти, в том числе в ворота «Зенита», у красно-синих забила Надежда Смирнова.

В прошлом сезоне десятку сборной России назвали лучшим игроком женской суперлиги, а ее девять голов помогли ЦСКА стать чемпионом. Теперь Смирнова будет забивать в Лиге чемпионов.

ФОТО: https://www.instagram.com/smirnova_nadezhda91/

источник: «Советский спорт»
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