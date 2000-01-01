Чемпионы получают всё

Итак, что же ждет клуб, пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов? В первую очередь единовременная фиксированная выплата в бюджет в размере 12,7 миллиона евро. Проще говоря, тот же московский «Спартак» мог сразу вписывать эту сумму в графу доходов, завоевал первое место в РФПЛ.
Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 млн евро, а ничья – 500 тысяч евро. За выход в стадию плей-офф команда получит сразу 6 млн евро, в четвертьфинал – плюс еще 6,5 млн, в полуфинал – 7,5 млн евро. Победителю Лиги чемпионов достанется 15,5 млн евро, а финалисту-неудачнику – 11 млн евро.