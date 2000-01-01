Чемпионы получают всё

Длинными зимними вечерами любители большого европейского футбола с грустью и тоской будут вспоминать матчи Лиги чемпионов. Ждать не так у и долго: с приходом евровесны приблизится и сама развязка очередного розыгрыша престижного клубного турнира Старого Света. Пока что в уходящем 2017 году команды разбегаются кто-куда: кто-то отправится в плей-офф, кто-то в Лигу Европы, а кому-то придется «сконцентрироваться на внутреннем чемпионате и не распыляться на несколько фронтов». Последнее – универсальная формула ответа на вопросы после вылета из Лиги чемпионов. Российским командам в этом году в некотором роде повезло: сразу четыре клуба могут выйти в финальную часть Лиги Европы.



С одной стороны – это большое достижение, а с другой – слабое утешение. Почему? Не только с точки зрения престижа, но и по финансово-экономическим показателям. Лига чемпионов со временем перестала быть только лишь турниром клубного престижа, а трансформировалась в прекрасную возможность заработать неплохие деньги.



В этом формате Лига чемпионов существует не так уж и давно. Большую часть своей истории (и истории своего предка – Кубка европейских чемпионов) первенство разыгрывалось совсем по другим правилам. А многие ли помнят о том, с чего все начиналось в середине 20 века? Пожалуй, самое время разобраться в истории Лиги чемпионов и ее эволюции от наивного «турнира за престиж» в глобальную машину по заработку денег футбольными клубами.

