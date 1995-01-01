Основная идея фанатизма - поддержка любимой команды – давала повод делиться по принципу «свой – чужой». Чем больше «своих», тем мы сильнее. Фанатизм в СССР начинал приобретать формы так называемых неформальных объединений. Желание быть в «теме», быть модным, принадлежать к социальной группе манило молодых людей в ряды фанатов. Спустя некоторое время стало ясно, что именно футбольные «фаны» оказались единственным по сути мощным неформальным объединением молодых людей. Другие субкультуры еще были неразвиты и довольно слабы, а вот фанаты имели в этом смысле серьезное преимущество. Ведь у них была площадка для реализации своих задумок – стадион и футбольные матчи на нем.



Советская милиция, не знакомая с новым явлением, откровенно не знала, как реагировать на толпы фанатов в разноцветных шарфах. Четких приказов «сверху» не поступало, и «фаны» какое-то время жили спокойно. Но чем больше людей отправлялось на выезды, чем чаще случались стычки, тем пристальнее за представителями движения наблюдало КГБ. Порой вызывая на допросы и занося особо активных в специальные списки. Некоторые были отчислены из вузов или даже теряли место на работе. В Англии к тому времени грянули «Эйзель» и «Хилсборо», после чего «Железная леди» Маргарет Тэтчер всерьез взялась за местных фанатов. Запрещалась даже продажа пива на стадионах, создавались списки неблагонадежных болельщиков. Все это было полумерами, большинство из которых не сработали. Хотели вводить посещение стадиона только по клубным картам – реализовать не получилось. Хотели запрещать продажу алкоголя на стадионе – приводило только к обратному результату: болельщики «набирались» до входа на трибуны и число изрядно пьяных и неадекватных на секторах только увеличивалось. Но ненависть в среде английских фанатов к Тэтчер и ее образу, наверное, уже не искоренить.

