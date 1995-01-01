Исторически сложилось так, что в Европе фанатская культура была тесно связана с политикой. Итальянцы с первых дней появления группировок четко определяли свою политическую ориентацию – «правые» или «левые». Справедливости ради, стоит сказать, что ненависть между разными клубами на Апеннинах всегда оказывалась сильнее политики. Потому условно «левые» «Пизы» враждуют с «левыми» «Ливорно», а «правые» «Эллас Верона» - с «правым» «Ювентусом».
Единственными, кому удалось практически избежать политического влияния, оказались англичане. «Правая» организация «Национальный фронт», хоть и имела представительство на трибунах некоторых клубов, обладала ничтожной силой. Фанаты оставались в большинстве своем аполитичными. К этому, кстати, через некоторое время пришли и многие прежде политизированные «движи» Италии.
Что касается российских фанатов, то политические взгляды на трибуне играют важную роль с середины 90-х годов. В основном культивируется так называемая идея «русского национализма», смешивающая в себе довольно много на первый взгляд несовместимого. Тут вам и «вера, царь и отечество», имперские флаги, русское национальное государство, Российская Империя, небольшая примесь фашизма и даже национал-социализма. Главное, что сторона одна – «правая», не так ли? Потому-то в среде российских фанатов были популярны абсолютно разные политики в разное время. И НБП, и несколько запрещенных националистических объединений, и даже Навальный, который сейчас имеет, как уверяют представители движений, совсем низкий рейтинг у болельщиков. Нередко на «русских маршах» можно было заметить целые группы фанатов одного клуба в атрибутике.