Кто курирует фанатский беспредел?
История и современное состояние фанатского движения
Текст: Вадим Анисимов, Анатолий Горсков, Николай Яременко.
Материал этот готовился непросто. Не все хотели откровенно говорить. Многие даже откровенно предупреждали: не стоит вам лезть в эту тему. Могут быть проблемы. С одной стороны, все лежит на поверхности. Все вроде бы всё про болельщиков знают. Проблемы фанатской среды видны, кажется многим, как на ладони. Тут файер запустили, тут в рукопашной сошлись. Но если копнуть чуть поглубже? В общем, копаем мы и в глубь истории, и в глубь современной фанатской среды, и много куда еще.

Отдел лонгридов «Советского спорта» представляет вашему вниманию наш материал о фанатском сообществе.
Многие из нас прекрасно помнят те времена, когда на трибунах были не фанаты, а болельщики. Официально диктор на стадионе к ним обращался при помощи советской казенной формулировки «уважаемые любители спорта», но на деле все были именно болельщики. Слово «фанат» означало скорее некую маргинальную прослойку. Назвать кого-то фанатом означало признать этого человека, мягко говоря, не очень адекватным. Можно просто любить свою команду – а можно «фанатеть». Но 80-е сменились 90-ми, и слово «фанат» уже не стало казаться маргинальным. Да и понимание, что именно является нормой на стадионе, тоже всерьез скорректировалось.
Правда, история утверждает, что первые фанаты в Советском Союзе появились все-таки намного раньше 90-х.
ИСТОРИЯ: ИСТОКИ УЛЬТРАС
Футбольный фанатизм в СССР беспощадно отставал от европейского. Появившись в начале 70-х годов, советские футбольные фанаты не представляли из себя серьезной силы и отличались от «обычных» болельщиков лишь наличием редкой для тех времен атрибутики. К этому времени в Италии уже вовсю создавались фанатские «группировки». Пусть в них входило небольшое количество совсем молодых юношей, но они вывешивали баннеры и заявляли о себе. Так уже к концу 60-х на стадионах Италии реяли флаги «Fedelissimi Granata» клуба «Торино», «Fossa dei Leoni» «Милана» и «Boys San» «Интера». Группировки обеспечивали красочное шоу на трибунах и шумовую поддержку голосом и барабанами.
Итальянcкие ультрас 70-х годов
PAGSINCE1981
Истоки «ультрас» движения находятся в политических демонстрациях в Италии середины XX века. Пока же молодчики с Апеннин маршировали под бой барабанов и политические лозунги разного содержания, в советском обществе царило единство идеологии. Первомай и день Октябрьской революции, отмечаемые по разнарядке, не могли спровоцировать появления такого явления, как «фанатизм». Лишь с проникновением в Союз крупиц информации о становлении в Европе движения «ультрас» и с появлением первых выездов в стране едва-едва стали появляться первопроходцы новой неформальной культуры.
ФАНАТЫ ПРИШЛИ
НА «СПАРТАК» В 1972-М?
Считается, что первое фанатское движение в стране появилось на трибуне московского «Спартака» в 1972 году, когда на матч между красно-белыми и «Днепром» явились первые фанаты. Для сравнения, к тому времени в той же Италии появляется одна из сильнейших группировок римской «Ромы» - «Fedayn». Отставание налицо. Но по протоптанной тропинке идти ведь легче? Так, видя перед собой пример спартаковцев и подглядывая в замочную скважину Железного занавеса, советская молодежь начала потихонечку носить разноцветные шарфы и поддерживать свои команды «кричалками».
Были эти «кричалки» не слишком разнообразными. Все, кто ходил на футбол в конце 70-х – начале 80-х, помнят прекрасно эти незамысловатые тексты: «В Союзе нет еще пока команды лучше «Спартака!» Ну и все эти «Аррррмейцы Москвы», «Дииии-на-мо Москва!», сопровождаемые хорошо узнаваемым ритмическим рисунком аплодисментов.
Голь на выдумки хитра: в ход шли пионерские галстуки и даже школьная форма.
Движения фанатов в СССР целое десятилетие не имели общей организации и состояли из разрозненных групп энтузиастов. Дефицит в ту пору бил не только по полкам в продуктовых магазинах, но и по болельщицкой атрибутике. Если кому-то привозили шарф «Челси», то он немедленно использовался в поддержке «бело-голубой» команды.
Атрибутика производилась и самостоятельно, кустарным способом. Большинство фанатов со стажем помнят обросшую сказаниями и легендами станцию Михнево. Подмосковный поселок был настоящей Меккой для первопроходцев фанатизма, ведь там шились полосатые шарфы и свитеры. Цены кусались, но выглядеть хотелось стильно.

В Европе, где футбольная атрибутика уже ставилась на поток, болельщикам жилось вольготнее. Быстро сообразив, что «барыши» с шарфов и флагов могут пополнить клубную копилку, команды выпускали собственную «экипировку» для фаната. Советский юноша же таких возможностей не имел. Голь на выдумки хитра: в ход шли пионерские галстуки и даже школьная форма.
Основная идея фанатизма - поддержка любимой команды – давала повод делиться по принципу «свой – чужой». Чем больше «своих», тем мы сильнее. Фанатизм в СССР начинал приобретать формы так называемых неформальных объединений. Желание быть в «теме», быть модным, принадлежать к социальной группе манило молодых людей в ряды фанатов. Спустя некоторое время стало ясно, что именно футбольные «фаны» оказались единственным по сути мощным неформальным объединением молодых людей. Другие субкультуры еще были неразвиты и довольно слабы, а вот фанаты имели в этом смысле серьезное преимущество. Ведь у них была площадка для реализации своих задумок – стадион и футбольные матчи на нем.

Советская милиция, не знакомая с новым явлением, откровенно не знала, как реагировать на толпы фанатов в разноцветных шарфах. Четких приказов «сверху» не поступало, и «фаны» какое-то время жили спокойно. Но чем больше людей отправлялось на выезды, чем чаще случались стычки, тем пристальнее за представителями движения наблюдало КГБ. Порой вызывая на допросы и занося особо активных в специальные списки. Некоторые были отчислены из вузов или даже теряли место на работе. В Англии к тому времени грянули «Эйзель» и «Хилсборо», после чего «Железная леди» Маргарет Тэтчер всерьез взялась за местных фанатов. Запрещалась даже продажа пива на стадионах, создавались списки неблагонадежных болельщиков. Все это было полумерами, большинство из которых не сработали. Хотели вводить посещение стадиона только по клубным картам – реализовать не получилось. Хотели запрещать продажу алкоголя на стадионе – приводило только к обратному результату: болельщики «набирались» до входа на трибуны и число изрядно пьяных и неадекватных на секторах только увеличивалось. Но ненависть в среде английских фанатов к Тэтчер и ее образу, наверное, уже не искоренить.
Кадры ужасной трагедии на стадионе «Эйзель»
FIGHTERS 1985
ФАНАТЫ 80-Х
У советских «фанов», увы, тоже был свой «Эйзель» и «Хилсборо» в «одном флаконе». 20 октября 1982 года в «Лужниках», который тогда еще назывался Центральный стадион имени Ленина, в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА (это был второй этап третьего по значимости, но второго по силе еврокубкового турнира) сошлись «Спартак» и «Хаарлем». Из-за давки погибли 66 болельщиков «красно-белых», но в кругах фанатов называются числа и до 200-х и даже до 300-х человек, что, судя по всему, не так далеко от истины. Информацию о трагедии замалчивали, а гайки в отношении активных «фанов» закручивали. Только к 1989-му году в прессе появились материалы о том, что на самом деле произошло в «Лужниках». Первым, кстати, написал об этой трагедии именно «Советский спорт».

В середине 80-х недолгое время правоохранители очень неуклюже боролись с фанатской средой. Пресекались не стычки хулиганов, а любые проявления активности на самих стадионах. Вскочил с кресла – милиционер окажется сразу рядом и попросит сесть. Крикнул что-то – тогда сразу на выход. Разумеется, разминать кулаки с побоищах с «ментами» тогда не было принято. Да и популярная позже кричалка «Футбол для фанатов, а не для мусоров» в ту пору была еще невозможна.
Впрочем, такой период длился недолго. С приходом к власти Горбачева отношение к фанатам начало меняться, наступила своего рода «оттепель». Даже некогда ориентированная на очки-медали-секунды пресса стала давать материалы о фанатах. Если в 70-е и 80-е фанатские движения СССР опирались на опыт итальянского стиля, то теперь умы захватил британский. И это не спроста. Итальянцы, хоть и оставались кумирами многих, но в самом фанатском движении страны намечался кризис. Борьба государства против «ультрас» вышла на новый уровень, да и неминуемо наступала смена поколений. Трибуны Италии переживали ее тяжело. Репрессии становились все жестче, а противостояние «ультрас» все активнее. В свою очередь британцы продолжали покорять умы фанатов разных стран своим стилем. Даже несмотря на Эйзельскую трагедию и Хилсборо и пятилетний запрет на участие в еврокубках для клубных команд, англичане выезжали на матчи за сборную и устраивали потасовки уже там.
Английские хулиганы в гостях у не менее опасных голландских «коллег»
Terrace Retro 3
ОДНИ «ЧУЖИЕ» УШЛИ, ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ ДРУГИХ
Типичный образ фаната 90-х годов на примере «Динамо» Москва
В начале 90-х с развалом Советского Союза отечественный фанатизм начал понемногу угасать. Принято считать, что самого дна он достиг в 1994-м году. Главные «враги» оказались в других странах: к примеру, «заклятые друзья» - «Динамо» (Киев) и «Спартак» (Москва) - разошлись по разным чемпионатам. Но без деления на «свой - чужой» фанатизм существовать не может. Поэтому болельщики быстро вспомнили о противостояниях внутри страны. Тон задавали фанаты ЦСКА и «Спартака». Тогда же, очевидно под влиянием британской культуры, начали появляться футбольные «фирмы» (от англ. firm). Активные «фаны» начинали делиться опытом с периферией. Основные действия происходили в Москве, изредка в Санкт-Петербурге. Выпускались самодельные журналы о культуре фанатизма - «фан-зины». Порой печатались эти издания всего лишь количеством в несколько десятков экземпляров и переходили из рук в руки. Была возможность смотреть «на Запад», что находило отражение на страницах «зинов», а затем и в культуре самих фанатов. Тогда же на стадионах началось массовое проявление насилия. 1995-й год и дерби ЦСКА – «Спартак» показали всю силу вновь крепнувшего движения фанатов.

Более двух сотен человек схлестнулись в грандиозной драке. Силовые структуры немедленно отреагировали на беспорядки и пристально начали следить за фанатами. На фанатизм пошла настоящая мода, интерес рос день ото дня. В итоге движение выросло до таких размеров, что контролировать его только лишь силами милиции было невозможно. Огромный резонанс вызвала так называемая «Щелковская битва» в 1997-м году между представителями фандвижений «Спартака» и «Зенита». С тех пор в российских СМИ за фанатами закрепилось прозвище «футбольные хулиганы» на манер английского «hooligans».
НАСИЛИЕ И РЕПРЕССИИ
Все новые противостояния между футбольными хулиганами провоцировали репрессии и ограничения для них самих. На стадионах запрещалась пиротехника, а день матча по сути предполагал чуть ли не объявление ЧП в городе. Отряды милиции и ОМОН патрулировали подходы к стадиону. Причем главным запретом был в ту пору запрет собираться фанатам в группы. На самих трибунах с фанатами тоже не церемонились и применяли дубинки и слезоточивый газ.
Впервые в истории российского футбола матч был прерван из-за столкновений ОМОНа и болельщиков в 1999-м году. Тогда «Спартак» играл против «Сатурна» на выезде в Раменском.
Болельщики «Спартака» воюют с ОМОНом в Раменском.
Спартак Москва - история и статистика
Наиболее серьезный резонанс вызвали события июня 2002 года на Манежной площади.
На три матча сборной был организован коллективный просмотр на пересечении Манежной, Тверской и Охотного ряда. Специальные фан-зоны – изолированные от остального городского пространства – власть тогда еще организовывать не умела. В итоге не было вовремя перекрыто движение автотранспорта, вдоль Охотного ряда стояли припаркованные машины. Незадолго до окончания матча Япония – Россия, который хозяева чемпионата сенсационно выиграли у россиян со счетом 1:0, начался беспредел. Хулиганы били витрины ресторанов (начали с японских, но потом уже не останавливались), громили и жгли автомобили, включая милицейские. Сама милиция довольно быстро ретировалась с площади. Несколько десятков минут центр Москвы был целиком во власти неконтролируемой толпы. Помимо немалого ущерба итог вечера – смерть одного их болельщиков в результате ножевого ранения. Лишь холостые выстрелы ОМОНа в воздух заставили бесчинствующую толпу рассеяться. Кадры горящих машин красовались на всех телеканалах страны. Информации о задержанных и наказанных не было. Правда, сказать, что в результате этого были сделаны какие-то выводы, нельзя.
Знаменитый «фанатский бунт» на Манежной площади
Oleg Polevoy
«ДВИЖИ» И ПОЛИТИКИ
Александр Шпрыгин («Каманча») стал самым известным фанатом-функционером.
Чем дальше заходили фанаты, тем большее внимание политиков они привлекали. Некогда один из самых одиозных представителей «движа» московского «Динамо», затем президент печально известного объединения «Всероссийское объединение болельщиков» (ВОБ) Александр Шпрыгин в свое время лоббировал появление перфомансов в поддержку партии ЛДПР на трибуне «бело-голубых». Бывший фанат, а потом уже скорее «функционер» по кличке «Каманча» окончательно оказался персоной нон-грата в российском фанатизме уже после погромов во Франции в июне 2016 года.
Видеоклип на песню «Каманча» группы «Воровайки»
VorovaikiTV
Исторически сложилось так, что в Европе фанатская культура была тесно связана с политикой. Итальянцы с первых дней появления группировок четко определяли свою политическую ориентацию – «правые» или «левые». Справедливости ради, стоит сказать, что ненависть между разными клубами на Апеннинах всегда оказывалась сильнее политики. Потому условно «левые» «Пизы» враждуют с «левыми» «Ливорно», а «правые» «Эллас Верона» - с «правым» «Ювентусом».

Единственными, кому удалось практически избежать политического влияния, оказались англичане. «Правая» организация «Национальный фронт», хоть и имела представительство на трибунах некоторых клубов, обладала ничтожной силой. Фанаты оставались в большинстве своем аполитичными. К этому, кстати, через некоторое время пришли и многие прежде политизированные «движи» Италии.

Что касается российских фанатов, то политические взгляды на трибуне играют важную роль с середины 90-х годов. В основном культивируется так называемая идея «русского национализма», смешивающая в себе довольно много на первый взгляд несовместимого. Тут вам и «вера, царь и отечество», имперские флаги, русское национальное государство, Российская Империя, небольшая примесь фашизма и даже национал-социализма. Главное, что сторона одна – «правая», не так ли? Потому-то в среде российских фанатов были популярны абсолютно разные политики в разное время. И НБП, и несколько запрещенных националистических объединений, и даже Навальный, который сейчас имеет, как уверяют представители движений, совсем низкий рейтинг у болельщиков. Нередко на «русских маршах» можно было заметить целые группы фанатов одного клуба в атрибутике.
ИЗ ГОРОДА В ЛЕС
С конца 2000-х годов российский фанатизм плотно ушел в леса в прямом смысле слова. Драться возле стадионов стало делом опасным, а молодежь попадать в полицию не желала. Проявления организованного насилия на улицах становились делом редким и некогда свободная субкультура начала превращаться в своеобразный спортивный клуб. Нельзя сказать, что на трибунах стало тише или менее красочно, но все выяснения отношений почти полностью перебрались на лесные поляны. Молодые люди, порой даже не интересующиеся делами команды, проводили в залах дни напролет, поднимая свой уровень боевого мастерства. Настоящим фанатизмом, конечно, тут и не пахло. Все скатилось до бойцовского клуба между десятками и сотнями мелких объединений.
Но и гражданская составляющая, очень близкая к политической, никуда не делась. Речь не идет о внезапно появлявшихся свастиках или кельтских крестах на трибунах. В 2010-м году был убит фанат «Спартака» Егор Свиридов, что спровоцировало массовые беспорядки в двенадцати городах России. Естественно, наибольшее количество людей вышло в Москве на все ту же Манежную площадь. Требования были разными: от справедливого расследования до «изгнания инородцев» из Москвы. Ряд источников при этом настаивал, что основных фанатских «фирм» на Манежной не было, поскольку многие тогда понимали, что фанов используют.
Владимир Путин возлагает цветы на могилу фаната Егора Свиридова
После массовой акции в центре Москвы футбольных хулиганов начали брать на «карандаш» еще активнее и стараться использовать в собственных корыстных политических целях. Так, некие футбольные хулиганы нападали на защитников Химкинского леса, атаковали национал-большевиков и даже охраняли митинги провластных молодежных организаций.

Но не только в России фанаты участвуют в гражданских акциях, близких к политическим. В Италии ультрас организовали целую кампанию, протестуя против строительства железной дороги, в Германии выступали за размещение беженцев в своей стране или в составе антисалафитского движения. Кроме того, недавние события в Украине показали, насколько политически активным может быть движение футбольных фанатов. Ультрас принимали участие в акциях на Майдане и заключили между собой перемирие по всей стране до окончания боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Фанаты львовских «Карпат» также принимали активное участие в протестах на Майдане в Киеве
НовиниДня2014
ФАНАТЫ И СПЕЦСЛУЖБЫ
Принято считать, что российские власти, напуганные тем, что фанатские группировки стали одной из движущих сил Евромайдана в 2013-2014 годах, упорно хотят не повторить повторения подобного сценария в России. Поэтому с фанатской средой очень плотно и активно работают спецслужбы.

Мол, если случатся какие-то уличные волнения, то какую-нибудь оппозицию на улицу пойдут - в результате манипуляций сверху - именно футбольные фанаты. Я несколько дистанцируюсь от этой темы, а молодые и горячие головы как раз довольны, для них это не просто игра – их тешит внимание сверху.

- рассказывает Анатолий Г., активный участник одного из фанатских «движей» (не все наши герои готовы публично упоминать свои имена, но все данные есть в редакции).
То, что спецслужбы не просто работают с фанатской средой, но и имеют там своих агентов – не секрет. По крайней мере, для сотрудников полиции, работающих на футболе, это точно не новость.

Мне не раз приходилось в штатском находиться в секторе во время матчей. Я для себя фиксировал нарушителей, провокаторов, зачинщиков беспорядков. На выходе с трибун сообщал коллегам, кого задержать. Часть задержанных мы оформляли и потом их подробно «отрабатывали», а часть у нас сразу же забирали люди с несколько другими погонами. Так и говорили: «Это наш».
- рассказывает сотрудник полиции Михаил Г.
В каждый отдельный период времени взаимоотношения с органами правопорядка были разные. В советское время фактически никаких взаимоотношений не было.

С ноября 1981 года начался жесткий террор в отношении болельщиков «Спартака», могли забрать в отделение за значки, за шарфы. Пресс государства был очень жесткий.

А в 90-е годы наступил уже полнейший беспредел. В советский период поднять руку на милиционера было табу. Встречались, конечно, единичные случаи, но тем не менее, такого рода события были из ряда вон выходящими. С распадом СССР все звериные инстинкты фанатов были выпущены наружу. Начались безумные атаки на сектора ОМОНа. Причем во многих случаях милиция сама провоцировала столкновение с болельщиками.

Хотелось бы отметить, что надо разделять московскую полицию с периферийной. В Москве все-таки это всегда более профессиональные люди. Тех безумств, которые творятся в регионах, здесь, в столице, нет.
То, что полицейские иногда не пропускают с баннерами… По баннерам скажу следующее: было решение о растяжках и флагах. Есть официальный фан-клуб, в котором регистрируется баннер и отправляется на согласование в РФПЛ. Если на баннерах нет призыва к насилию, расовой дискриминации и так далее, то он вполне допускается на трибуну.

Что касается сотрудников ФСБ в рядах фанатов, то это нормальное явление. Государство не может допустить неподконтрольные формирования, которые в любой момент могут повернуть штыки против власти.

Раньше за одно только подозрение в стукачестве тебя могли убить. А сейчас это сплошь и рядом, причем некоторые крысы в фанатских кругах известны, они даже не прячутся.
Амир Хуслютдинов, «профессор», старейший фанат «Спартака»
До сих пор большие вопросы возникают с беспорядками в Марселе. Некоторые воспринимают это как возможный заказ. Конечно, некоторые представители авторитетных фанатских группировок в России уже давно стали частыми гостями в кабинетах политиков. Некоторые перешли туда на работу. Очевидно, что контролировать российских фанатов удобнее «сверху» через высшую ступень «трибунной иерархии». Иначе чем можно объяснить внезапно появившиеся баннеры в поддержку Новороссии на матчах сборной?
Часть арестованных во Франции болельщиков оказалась «специалистами отделов по работе с болельщиками» тех или иных футбольных клубов. Информации о том, что они с позором уволены, не было.
Российские хулиганы в Марселе, оказывается, не только били англичан, но и снимали «экшн» по мотивам
BeanymanSports
Во многих странах мира организованный фанатизм тесно связан с криминалом. На Балканах – это сбыт наркотиков, в Италии – бандитизм, в Южной Америке в основе «движей» находятся представители наркокартелей. Эта темная сторона околофутбольной кухни получила развитие и в России. Зачастую большая и авторитетная фанатская группировка связана не только любовью к клубу, но и общим бизнесом, либо «крышеванием» чьего-то дела. Нередки и услуги по обеспечению безопасности неких объектов. Пару лет назад в Москве в ходе бандитской перестрелки был убит представитель одной известной спартаковской «фирмы».
Я вам скажу так: на протяжении десяти лет, до сентября 2016 года, пока Всероссийское объединение болельщиков функционировало, мы регулярно участвовали в совещаниях в милицейских/полицейских кругах, как под председательством министра внутренних дел, так и его заместителей. В принципе ВОБ является членом РФС, и поэтому есть контакт и со службами правопорядка.

Я сейчас являюсь рядовым болельщиком, хожу на матчи «Динамо», на матчи сборной. К управлению сообществом болельщиков отношения не имею, но у меня круг общения очень большой. И еще раз повторюсь: я не слышал о том, чтобы где-то было какое-то взаимодействие с фанатами, чтобы их куда-то приглашали и так далее. Наоборот, если раньше стадион был зоной безнаказанности, то теперь ни одно правонарушение со стороны болельщиков не находится без внимания.
Александр Шпрыгин, фанат «Динамо», глава ВОБ
ДОСЬЕ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»: ФАНАТСКИЕ ДВИЖИ
Мы попытались собрать сделать то, что до нас мало кому удавалось – актуальное описание фанатских «движей», которые существуют на данный момент в России.

«Ярославка»
Главный армейский движ на данный момент. В свое время, как и K.I.D.S., входили в состав легендарного армейского коллектива Red-Blue Warriors. Считается правопреемником «воинов». Год создания - 1996.

The Union
Как и «Ярославка», которая набрала силу после ухода от активных действий Red-Blue Warriors, красно-белый коллектив возник после ухода на покой другого легендарного движа - «Банда Флинта». Бой в тупике и победа над питерским «общаком», который почти вдовое превосходил силы красно-белых, считается одной из знаковых побед «Ю». Год создания - 2000.

Один из лидеров «Юнион» Константин Игнатьев и один из лидеров «Ярославки» Сергей Полынин были задержаны за «забив» коллективов в январе 2016 года у метро «Спортивная».

«Школа»
Одна из самых активных группировок красно-белых. Изначально были частью Gladiators Firm'96. Но в итоге отделились в отдельный боеспособный коллектив. Одно время вместе с «Ярославкой» устраивали «просмотры» кандидатов в коллективы.
Год создания - 2005.
Music Hall
Главный движ Санкт-Петербурга. Образовались после распада известного питерского коллектива «Гремлины» и нескольких других фирм. Существуют с 2004 года. В 2009 году провели несколько успешных акций и победа над динамовским коллективом «Римская девятка». Часть бойцов «МХ» создали не менее известный коллектив «Банда Шведа». В 2012 году «Музыканты» прославились тем, что на чемпионате Европы отбили нападение вдвое превосходившего их по численности движа польских ультрас.

«Capitals»
Стало основным «динамовским» движением, после того, как практически прекратил свое существование коллектив «Blue-White Dynamite». Основаны в 2000 году, дружат с армейским коллективом «Einfach Jugend». Два известных движа бело-голубых «Корсары» и «Инструменты», являются, по сути своей, молодежными отделениями «Capitals».

«Einfach Jugend»
Второй по силе красно-синий околофутбольный коллектив. В первый состав коллектива наравне с молодыми бойцами входили ветераны из «Red-Blue Warriors». Образованы в 2001 году.

«Red Green Vikins»
С 1999 года главный околофутбольный коллектив болельщиков «Локомотива». С того же года основными и непримиримыми врагами являются болельщики московского «Торпедо». В 2001 часть создателей движения организовали новый коллектив «БХЗ». Лидер «Викингов» Алексей Ерунов отсидел полгода за участие в драке в Марсельском порту, на данный момент имеет судебный запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на два года.
Когда-то невозможная для советской печати тема фанатов была легализована – неожиданное дело! – в «Литературной газете» Юрием Щекочихиным. Когда-то невозможно было себе представить публикацию о трагедии в Лужниках в 1982 году – только «Советский спорт» смог это первым сделать спустя 7 лет, в 1989-м. Но в ту пору никто и представить себе не мог, какими будут фанатские движения и проблемы, с ними связанные, в последующие десятилетия.

Футбольный фанатизм в России сейчас переживает странные времена, когда сильные «движи» на трибунах имеют только пара-тройка клубов, а в целом царит относительное затишье. С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что чемпионат мира по футболу-2018 пройдет спокойно. Теми или иными методами контроля, паспортами болельщика, принудительным повиновением силовые структуры добьются результата. Но как долго фанаты продержатся без активных выступлений после «мундиаля» - большой вопрос. Ведь как бы ни был поражен разными болезнями организм такого явления как русский фанатизм, все же он скорее жив, чем мертв.
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