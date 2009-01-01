Процесс коммерциализации Олимпиады начался еще во времена президентства Хуана Антонио Самаранча. Он положил начало выгодному конвертированию зрелищности соревнования в реальную прибыль и заложил условия, привлекающие крупных спонсоров. Но со временем желающих стало так много, что пришлось проводить отбор.



Попасть в список партнеров Олимпиады не так-то просто. МОК разработал программу под громким названием ТОР – The Olympic Partner. В специальный пул Олимпийского комитета допускаются только те компании, которые имеют безупречную репутацию, а главное – внушительный оборот финансовых средств. Стоимость входного билета в заветную дюжину партнеров растет год от года. Но если ты попал в пул, то рекламируешь себя налево и направо, а также имеешь целую кучу привилегий.



В список топ-партнеров МОК входят такие крупные компании, как Coca-Cola и Omega. Обе сотрудничают с олимпийской организацией уже очень давно: с 1928 и 1932 года соответственно. Далее – Visa, Procter & Gamble, Panasonic, General Elecrtic, Atos, Bridgestone, Dow Chemical Company. В 2015 году МОК подписал очень выгодный контракт с Toyota. Соглашение было рассчитано до 2024 года, а сумма оказалась просто грандиозной – один миллиард евро! Но Олимпийский комитет хочет идти в ногу со времен, поэтому договорился с Alibaba Group о долгосрочном спонсорском контракте. Недавно к МОК присоединился и Intel. В открытом доступе нет точных данных о суммах соглашений, но можно себе представить, какие там крутятся деньги. Кстати, Intel пришел в большой спорт вместо многолетнего партнера Олимпиады – McDonald's.



Олимпийские игры – огромная торговая площадка, и МОК хочет развивать финансовые вливания в проведение Олимпиады. Правда, в 2016 году МОК принял довольно странное решение, слегка ущемив неприкасаемые права своих топ-партнеров. Согласно 40-му правилу МОК, официальные спонсоры получали полное маркетинговое доминирование в период проведения Олимпийских игр. Теперь же продвигать свою продукцию с помощью известных спортсменов и спортивной тематики во время Олимпиады могут и бренды не из пула. Дополнительная конкуренция теперь должна разжечь новый интерес к спонсорским контрактам и сотрудничеству с МОК.



МОК живет, конечно, не только за счет своих топ-партнеров, но и с помощью региональных спонсоров от Олимпиады к Олимпиаде. В Афинах таких компаний было 38, в Турине – 57, в Сочи – 87. Доходы от спонсорских программ также растут. С 2004 по 2014 год сумма увеличилась с 302 млн долларов до 1,4 млрд долларов.



Каждая спортивная федерация напрямую зависит от спонсорских денег, а компании с большим удовольствием вливаются в сотрудничество с большим спортом. А что еще делать в наш век брендомании и популярности здорового образа жизни!



Очевидно, что в любом споре между оргкомитетом того или иного соревнования и топ-партнером глобальная федерация будет искать компромисс, удовлетворяющий важного и нужного партнера. С Adidas расставаться ФИФА, конечно, не будет. Вроде бы нашли компромисс, снизили температуру конфликта. А там уж и мячик переименуем, ну а если надо, то перекрасим. Ведь чемпионаты мира раз в четыре года, а кушать хочется всегда.

