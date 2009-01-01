Деньги правят миром.
И миром спорта тоже
Как международные спортивные организации зависят от спонсоров и контрактов

Текст: Вадим Анисимов
ФИФА очень любит спонсоров. «А кто их не любит?» – спросите вы.
Но ФИФА любит не только большие деньги от инвесторов, но и практически тотальный контроль над ними. Каждый раз спонсоры идут согласовывать свои действия с руководящим футбольным органом. Будь то Coca-Cola или McDonald's – да кем угодно! – но, будь любезен, окунись с головой в бюрократическое болото.
Потому что шаг влево, шаг вправо – расстрел. Однако иногда даже в такой структуре случаются сбои.
Вместо «красавы» – спутник
Известно, что Adidas заканчивает в России два масштабных проекта – национальная сборная и чемпионат мира-2018. Со следующего года у российской команды будет новый спонсор. Касается уход знаменитого немецкого бренда на только сборной, но и страны в целом. До конца 2017 года закроются более 160 торговых точек по всей России. Дело в том, что наша страна – единственный регион присутствия бренда, в котором выручка стремительно снижается от года к году.

«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть. Мы уже закрыли более 100 магазинов и закроем еще 50 до конца года», – заявил исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед.
«Обычно дизайн мяча и его название согласуются с хозяином ЧМ заранее, но Россию
почему-то партнеры FIFA решили «кинуть через перекладину».
В итоге оргкомитет обвинил Adidas в том, что дизайн мяча «немного ужасен». А еще его название повторяет уже использованное (на ЧМ-1970 мяч тоже назывался Telstar), а главное, ассоциируется у всех с американским спутником Telstar», – говорится в сообщении организаторов чемпионат мира в России.

Но если разобраться, то беда нового мяча, сотворенного на скорую руку дизайнерами Adidas, не только в плагиате названия, которое уже использовалось на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Достаточно вспомнить, что все предыдущие разработки инвентаря для чемпионатов мира так или иначе связывались с культурой страны-хозяйки турнира. Вспомним мяч Jabulani в 2010 году – он был назван в честь одного из официальных языков Южной Африки. Или Brazuca в 2014-м, в названии которого использовано слово, которым жители страны именуют сами себя, на местном сленге. Даже Кубки конфедераций так или иначе сопровождались отсылкой к культуре стране. Мяч Kopanya на КК-2009 – слово из языка ЮАР. А помните мяч Kafusa в Бразилии-2013? Слово просто было составлено из трех других – карнавал, футбол, самба. Что российского в Telstar – непонятно.
А ведь сначала придумали мяч Krasava, прозвали маскота Zabivaka. Слова по-настоящему наши, колоритные, дворовые. А в итоге получили блеклый и серый, как городская зима, дизайн официального мяча, скупое дежурное название, как отписка управляющей компании на жалобы жильцов дома, и пиксельный рисунок.
Кто прав, кто виноват – разбираться смысла нет. Решение принято. Но разгорающийся скандал ФИФА с одним из главных спонсоров – дело неприятное. Инфантино еще не дал внятных комментариев на этот счет. А ведь в итоге придется все же чем-то жертвовать. Или теплыми отношениями со спонсором, который даже в трудную минуту поддержал ФИФА. Речь идет о коррупционных скандалах и официальной позиции Adidas.

«Adidas Group полностью поддерживает создание культуры, которая продвигает самые высокие стандарты этики, и мы ожидаем этого от наших партнеров. В ответ на новости мы может только призвать ФИФА продолжить устанавливать и следовать за прозрачными стандартами во всем, что они делают. Adidas – глобальный футбольный бренд, и мы будем продолжать поддерживать футбол на всех уровнях».

Или же оргкомитетом чемпионата мира, который пройдет и останется в прошлом. Думается, что Инфантино выберет дружить с Adidas и дальше. Стоит ли считать идею по переименованию мяча – решением проблемы? Вполне. Телеграм-каналы наперебой сообщают, что ФИФА утвердил смену названия Telstar 18 на Telstar 18 Mechta на стадии 1/8 финала. Подобного в истории чемпионатов мира еще не было. Причина поиска компромисса очевидна: ФИФА очень любит своих спонсоров, которые у структуры очень сильны и богаты.
Великолепная «шестерка» и ФИФА
У ФИФА есть сразу семь топовых спонсоров, так называемых «партнеров», в число которых входит вышеупомянутый Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai – Kia Motors, Qatar Airways, Wanda и Gazprom. Эти глобальные спонсоры заключают длительные контракты с федерацией и инвестируют во многие проекты, связанные с ФИФА. Просто так попасть в этот топ-пул невозможно. Несмотря на то что тот же «Газпром» к моменту подписания договора уже спонсировал «Зенит», «Шальке», «Челси» и «Црвену Звезду», необходимо было подождать место, которое освобождалось.

Так, в 2014 году заканчивался контракт с Emirates, который принес 118,3 миллиона фунтов в казну ФИФА. Вместе с авиакомпанией ушел и восьмилетний партнер Sony. Компания выложила 222 миллиона фунтов. Как раз на одно из этих вакантных мест пришел российский гигант «Газпром». Контракт был заключен еще в 2013 году на период с 2015 по 2018 год. Российская компания получила возможность рекламироваться на чемпионате мира-2018, Кубке мира среди молодежи, соревнованиях по пляжному футболу и т.д. Алексей Миллер не стал раскрывать финансовую сторону сделки, заявив, что она «соответствует масштабам мероприятия». Но по информации британского издания The Telegraph, «Газпром» внес в казну ФИФА сумму от 52 до 65 миллионов фунтов за четырехлетнее соглашение.

Для сравнения, стоимость контрактов с главными партнерами,
по данным The Telegraph.
Но, помимо топ-партнеров, ФИФА активно работает со спонсорами непосредственно своего главного события – чемпионата мира. Таких «компаньонов» у федерации куда больше. На примере чемпионата мира 2014 года, который, кстати, был не очень успешен в плане разных контрактов, можно проследить, кто входил в список спонсоров Кубка мира. За это место под солнцем обычно также идет нешуточная борьба. И только лучшим удается заключить соглашение.

Итак, на чемпионате мира в Бразилии спонсорами являлись такие компании: Anheuser-Busch InBev, Castrol, Continental, McDonald's, Johnson & Johnson, Marfrig, Yingli Solar. Обычно суммы контрактов также не разглашаются, но по открытым данным британской прессы можно предположить, что за четырехлетний цикл каждый из спонсоров выплачивает от 6,5 до 25 миллионов фунтов.
И, наконец, третий вид компаний-спонсоров – национальные или региональные. Такие контракты нужны непосредственно на чемпионате мира. В Бразилии таких компаний было сразу шесть. Ситуация с региональными спонсорами на чемпионате мира в России плачевная. Никакие «завлекаловки» и спонсорские пакеты от ФИФА толком не работают.

Трудности поиска спонсоров в России исполнительный директор агентства Octagon Russia Мэттью Фенер прокомментировал так:
«Я бы выделил две основные причины [проблем в поисках спонсора]. Первая причина – это внутренние сложности, с которыми сталкивается ФИФА после окончания ЧМ-2014. Вторая причина – экономический спад, который переживает Россия, что усложняет вовлечение российских компаний».

Первым и пока что единственным региональным спонсором и официальным банком первенства мира 2018 стал «Альфа-банк».
УЕФА и спонсорское разнообразие
Союз европейских футбольных ассоциаций любит спонсоров не меньше, чем ФИФА. Но имеет немного другую философию в отношении контрактов. В силу того, что УЕФА занимается, помимо чемпионата Европы, еще и двумя прибыльными клубными турнирами, пакет спонсоров немного варьируется в зависимости от соревнования. Поэтому логично разделить спонсорские контракты УЕФА на три части.
Первый и самый популярный турнир под эгидой УЕФА – Лига чемпионов. Суммарный валовой доход от этого праздника футбола, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составил около 2,35 миллиарда евро. Чтобы получать такие дивиденды, надо бы и спонсоров подобрать соответствующих.

В списке основных партнеров Лиги чемпионов значатся:

  • Nissan
  • Gazprom
  • MasterCard
  • Unicredit
  • PepsiCo, включая бренд Gatorade
  • Sony Computer Entertainment Europe с продуктами Play Station и Sony Xperia
  • Heineken
    С пивоваренной компанией Heineken дело обстоит непросто. Проблема в том, что на территории таких стран, как Франция, Казахстан, Турция и, конечно, Россия, реклама алкоголя запрещена. В нашей стране и в Турции, например, Heineken заменяется «бордом» Respect. Но каждый год голландский пивной магнат вносит в кассу УЕФА около 65–70 миллионов евро. Еще один большой спонсор – Nissan, чья доля составляет 53 миллиона евро.

    А вот уж кто умеет зарабатывать вместе с УЕФА, так это банк Unicredit. После первых шести лет сотрудничества Unicredit стал официальным банком Лиги чемпионов на период с 2015 до 2018 года. По информации представителей финансового гиганта, уже после пяти лет сотрудничества с УЕФА банк сумел отбить 225% от вложенных в контракт средств. Поверьте, это заоблачная сумма, что в очередной раз подтверждает, каким может быть взаимовыгодным дружба с футбольными федерациями.
    Второстепенный спонсор всех инициатив УЕФА – компания Adidas. Немцы предоставляют форму для судей и мяч для турниров под эгидой европейской федерации.

    Что касается Лиги Европы, то список партнеров куда скромнее:

    • Hankook
    • Unicredit
    • FedEx
    • Enterprise Rent-a-Car
    • Heineken (Amstel)

    Ну и чемпионат Европы в 2016 году собрал под свои знамена такие компании: Adidas, Carlsberg, Coca-Cola, Continental, Hyundai-Kia, McDonald's, Orange, SOCAR и Turkish Airlines. В список также вошла французская риэлторская компания Arbidel-HomeAway и китайцы из HIsense. В случае с чемпионатами Европы УЕФА делает упор на региональных спонсоров, заключая с ними краткосрочные контракты.
    Олимпийские финансы
    Процесс коммерциализации Олимпиады начался еще во времена президентства Хуана Антонио Самаранча. Он положил начало выгодному конвертированию зрелищности соревнования в реальную прибыль и заложил условия, привлекающие крупных спонсоров. Но со временем желающих стало так много, что пришлось проводить отбор.

    Попасть в список партнеров Олимпиады не так-то просто. МОК разработал программу под громким названием ТОР – The Olympic Partner. В специальный пул Олимпийского комитета допускаются только те компании, которые имеют безупречную репутацию, а главное – внушительный оборот финансовых средств. Стоимость входного билета в заветную дюжину партнеров растет год от года. Но если ты попал в пул, то рекламируешь себя налево и направо, а также имеешь целую кучу привилегий.

    В список топ-партнеров МОК входят такие крупные компании, как Coca-Cola и Omega. Обе сотрудничают с олимпийской организацией уже очень давно: с 1928 и 1932 года соответственно. Далее – Visa, Procter & Gamble, Panasonic, General Elecrtic, Atos, Bridgestone, Dow Chemical Company. В 2015 году МОК подписал очень выгодный контракт с Toyota. Соглашение было рассчитано до 2024 года, а сумма оказалась просто грандиозной – один миллиард евро! Но Олимпийский комитет хочет идти в ногу со времен, поэтому договорился с Alibaba Group о долгосрочном спонсорском контракте. Недавно к МОК присоединился и Intel. В открытом доступе нет точных данных о суммах соглашений, но можно себе представить, какие там крутятся деньги. Кстати, Intel пришел в большой спорт вместо многолетнего партнера Олимпиады – McDonald's.

    Олимпийские игры – огромная торговая площадка, и МОК хочет развивать финансовые вливания в проведение Олимпиады. Правда, в 2016 году МОК принял довольно странное решение, слегка ущемив неприкасаемые права своих топ-партнеров. Согласно 40-му правилу МОК, официальные спонсоры получали полное маркетинговое доминирование в период проведения Олимпийских игр. Теперь же продвигать свою продукцию с помощью известных спортсменов и спортивной тематики во время Олимпиады могут и бренды не из пула. Дополнительная конкуренция теперь должна разжечь новый интерес к спонсорским контрактам и сотрудничеству с МОК.

    МОК живет, конечно, не только за счет своих топ-партнеров, но и с помощью региональных спонсоров от Олимпиады к Олимпиаде. В Афинах таких компаний было 38, в Турине – 57, в Сочи – 87. Доходы от спонсорских программ также растут. С 2004 по 2014 год сумма увеличилась с 302 млн долларов до 1,4 млрд долларов.

    Каждая спортивная федерация напрямую зависит от спонсорских денег, а компании с большим удовольствием вливаются в сотрудничество с большим спортом. А что еще делать в наш век брендомании и популярности здорового образа жизни!

    Очевидно, что в любом споре между оргкомитетом того или иного соревнования и топ-партнером глобальная федерация будет искать компромисс, удовлетворяющий важного и нужного партнера. С Adidas расставаться ФИФА, конечно, не будет. Вроде бы нашли компромисс, снизили температуру конфликта. А там уж и мячик переименуем, ну а если надо, то перекрасим. Ведь чемпионаты мира раз в четыре года, а кушать хочется всегда.
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