Деньги ваши, футболисты наши

Стоит упомянуть, что в случае перепродажи отдельных матчей маркетинговыми компаниями, которые являются матч-агентами, доходом становится разница между оптом и розницей. Матч-агенты и маркетинговые компании не любят распространяться о своих доходах с организации товарищеских матчей. Можно предположить, что по такой схеме работает и компания Петра Макаренко Telesport, которая уже много лет занимается организацией контрольных встреч сборной России.



Сам Макаренко как-то перед громким матчем против Бразилии рассказал:

« Ни тогда, ни сейчас никто никому не платит. У любого матча есть доход, который складывается из телевизионных прав, рекламы, спонсорских взносов и стадионной прибыли. Этот доход делят в некоей пропорции в зависимости от договоренности. Если один из участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему достается большая часть. Но в минусе, как правило, никто не остается».



Не остается ли? Большой вопрос. Последнее время представители Telesport жалуются, что футбол перестал приносить прибыль. Нетрудно прикинуть, что, если стадион не забивается до отказа, а матч не топовый и телеправа на него мало кому нужны, матч-агент будет в убытке.



Футбольный агент на условиях анонимности рассказал о специфике своей работы: «Иногда я получаю фиксированные деньги при подписании контракта, иногда – процент от зарплаты. Зависит от того, как договоримся. Бывает, получаю комиссию и потом еще процент от контракта.

Например, если недостаточная комиссия будет. Самые большие комиссионные в моей жизни – 250 тысяч евро. Было и 100 тысяч, и 50, и даже 20. Я такой человек, если мне предлагают 100 тысяч – я их беру. Я не буду просить 150».



250 тысяч евро! Для сравнения, по некоторым данным, организация игры сборной России против Чили обошлась РФС в 300 тысяч долларов.

