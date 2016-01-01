Текст: Вадим Анисимов
Деньги ваши, футболисты наши
Кто, как, сколько и почему платит за организацию товарищеских матчей национальных сборных
Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира с помощью контрольных матчей. В конце мая запланирована встреча против Австрии, которая планирует заплатить за это определенную сумму. Что это значит для российского футбола и как организуются товарищеские матчи?
Матчи с лидерами –
это про убытки?
Александр Алаев
Сборная России, будучи хозяйкой чемпионата мира 2018 года, напрямую попала в групповую стадию турнира и была освобождена от квалификации. Восполнить нехватку матчей призваны контрольные игры с разными соперниками. Последние четыре игры выдались непростыми. В соперниках у россиян оказались гранды мирового футбола – Аргентина, Испания, Бразилия и Франция. Ожидаемый итог – ни одной победы. «Советский спорт» уже писал, что матч со сборной Аргентины обошелся для российской стороны в 1 млн долларов. Одним из пунктов в контракте был обязательный приезд в страну и выход на поле звезды – Лионеля Месси. Александр Алаев на вопрос о стоимости аргентинской звезды в составе «альбиселесте» ответил так: «Месси – это дорого. Очень. Элита стоит денег. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте».
Но россиянам пошли навстречу. Во-первых, в величине окончательного ценника. Во-вторых, аргентинцы были и сами рады сыграть на обновленных «Лужниках» и фактически стать участниками исторического открытия. Матч-агент, занимавшийся организацией этого матча, Гильермо Тоффони подтвердил наличие особой эксклюзивной скидки: «Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цены была меньше, так как все национальные сборные счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира. Здесь экономическая составляющая выходит на второй план».

Третьим пунктом «скидки для россиян» стал спонсорский контракт. Дело в том, что у Аргентины и России пока что еще один и тот же спонсор – Adidas. Немецкий концерн презентовал официальный матч чемпионата мира на матче между россиянами и аргентинцами – важное событие, в котором хотели бы поучаствовать многие сборные. Тем самым Adidas выдал красивый аккорд в завершение двух масштабных проектов в России – поддержки национальной сборной и чемпионата мира-2018.

Бытует мнение, что чем выше сборная в рейтинге, тем больше надо на нее потратить, чтобы пригласить к себе. По сути это так. Но в вопросе организации товарищеских матчей есть такое количество подводных течений, что с непривычки можно подхватить морскую болезнь. Далеко не всегда за сильного надо платить.

По информации телеграм-канала «Мутко против», за грядущий матч сборной России против Австрии россиянам полагается денежное вознаграждение.
Вот тут-то и начинается противоречие. Австрия выше в рейтинге ФИФА, не попала на чемпионат мира. Объективно матч нужен больше именно России, но почему же тогда платит именно Австрия? Кстати, впервые за годы сборная России получит прямую выплату за организацию товарищеского матча. Попробуем разобраться во всей сложной системе организации матчей и ответить на вопрос, почему платит именно Австрия.
Схемы и контракты товарищеских матчей
Как рассказал «Советскому спорту» источник, близкий к организации матчей сборной России, существует два вида контрактов между потенциальными соперниками.

Самый простой – своеобразный «ты – мне, я – тебе». То есть банальный обмен играми. Да, именно поэтому вы могли слышать от наших футбольных чиновников фразы «они должны нам игру». Именно матч против сборной Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге, был сыгран по «бартеру». Французская сторона задолжала нам после товарищеской игры на «Стад де Франс» накануне Евро-2016. Кстати, обе встречи завершились уверенной победой Франции.
Обычно соглашение такого рода заключается на несколько лет с возможностью сыграть «долговой матч» при удобном случае для обеих команд. Расходы на проведение игры берет на себя принимающая сторона. Что входит в этот список? Перелеты, проживание, тренировки (если они есть на выезде), питание. В общем, обеспечение всех условий комфортного пребывания в гостях.

Второй вид контракта – это коммерческие матчи. Игра против Аргентины как раз подпадает под эту категорию. Против Испании тоже. В таком случае принимающая сторона гарантирует сопернику определенную сумму за приезд, помимо организации самого матча. При таком виде соглашения как раз на первый план выходит уровень команд, их звездность и даже рейтинг ФИФА.

Топовые сборные зачастую продают права на товарищеские матчи пакетами на несколько лет вперед маркетинговым компаниям. А те, в свою очередь, уже перепродают их заказчикам. Поэтому не стоит удивляться, что та или иная сборная вдруг отправляется на гастроли к тем, у кого на это хватит денег.

Помнится, российский бизнесмен Виктор Вексельберг приобрел пакет из 24 матчей сборной Аргентины за 18 млн долларов. В погоне за выгодой он погнал аргентинцев в самом сильном составе на изнуряющие гастроли. Футболисты поиграли, чиновники ужаснулись и разорвали контракт. Это, конечно, пример очень своеобразного ведения бизнеса. В основном же матч-агенты удачно комбинируют выгоду с загруженностью игроков.
Кто же эти матч-агенты и как они работают?
Когда-то в России и не знали о том, что существует такая ниша в мире большого футбола. Но чем больше наша сборная вливалась в мировое сообщество, тем понятнее становилось, что без этих людей договариваться сложно.

Согласно правилам УЕФА, заниматься организацией товарищеских матчей, турниров и показательных турне могут исключительно лицензированные агенты. За исключением, конечно, сотрудников УЕФА и тех, кто связан с организацией через ассоциации.

Сама же лицензия представляет собой пластиковую карту, похожую на кредитку. Выдается на пять лет и продлевается еще на восемь. Чтобы стать матч-агентом, только одной лицензии мало. Необходимо иметь соответствующий профессиональный страховой полис. Стоит он внушительную сумму, выдается непосредственно признанными FIFA или UEFA страховыми компаниями. Покрытие полиса – зона, в которой действует агент. Еще одна неотъемлемая часть «набора матч-агента» – банковская гарантия на определенную сумму.
Что еще важно? Понимание схемы работы.
Из чего матч-агенты извлекают прибыль?
Есть три кита дохода от товарищеских матчей:
1
Телеправа
2
Билеты
3
Коммерческая составляющая матча
Бывший президент РФС Сергей Фурсенко перед товарищеским матчем против Камеруна рассказывал, каким образом РФС извлекал доход из игры: «Существуют так называемые матч-агенты. Они и будут нам платить. Источников поступления прибыли (у матч-агентов) три. Первый – телевизионные права. Второй – билетная программа. Третий – компенсационные выплаты в том случае, если встречаются неравноценные сборные. Те, кто хочет играть с чемпионами мира, обычно платят энную сумму».
Петр Макаренко
Стоит упомянуть, что в случае перепродажи отдельных матчей маркетинговыми компаниями, которые являются матч-агентами, доходом становится разница между оптом и розницей. Матч-агенты и маркетинговые компании не любят распространяться о своих доходах с организации товарищеских матчей. Можно предположить, что по такой схеме работает и компания Петра Макаренко Telesport, которая уже много лет занимается организацией контрольных встреч сборной России.

Сам Макаренко как-то перед громким матчем против Бразилии рассказал:
«Ни тогда, ни сейчас никто никому не платит. У любого матча есть доход, который складывается из телевизионных прав, рекламы, спонсорских взносов и стадионной прибыли. Этот доход делят в некоей пропорции в зависимости от договоренности. Если один из участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему достается большая часть. Но в минусе, как правило, никто не остается».

 Не остается ли? Большой вопрос. Последнее время представители Telesport жалуются, что футбол перестал приносить прибыль. Нетрудно прикинуть, что, если стадион не забивается до отказа, а матч не топовый и телеправа на него мало кому нужны, матч-агент будет в убытке.

Футбольный агент на условиях анонимности рассказал о специфике своей работы: «Иногда я получаю фиксированные деньги при подписании контракта, иногда – процент от зарплаты. Зависит от того, как договоримся. Бывает, получаю комиссию и потом еще процент от контракта.
Например, если недостаточная комиссия будет. Самые большие комиссионные в моей жизни – 250 тысяч евро. Было и 100 тысяч, и 50, и даже 20. Я такой человек, если мне предлагают 100 тысяч – я их беру. Я не буду просить 150».

250 тысяч евро! Для сравнения, по некоторым данным, организация игры сборной России против Чили обошлась РФС в 300 тысяч долларов.
Много ли в России матч-агентов и сколько стоят игры?
Мигель Трухильо
Если брать исключительно матч-агентов FIFA, то, пожалуй, нет. Если верить официальному сайту FIFA, то самая богатая страна на представителей этой непростой профессии – США. Немного отстают Франция и Англия. В России матч-агентов FIFA всего трое. Можно подумать даже, что это профессия для избранных.

Впрочем, еще в 2016 году футбольный мир «лишился» известного матч-агента – колумбийца Мигеля Трухильо. Начиная с 2008 года Трухильо, действуя от имени различных спортивных маркетинговых компаний, заплатил сотни тысяч долларов в качестве взяток чиновникам ФИФА, КОНМЕБОЛ и четырех футбольных федераций КОНКАКАФ за получение телевизионных прав, маркетинговых контрактов и прав на организацию международных товарищеских матчей. Так что грязное белье мирового футбола не обошло стороной и цех матч-агентов, которые как и все участники товарищеского матча ищут выгоду.

Хотелось бы взять, да и составить сводную таблицу стоимости товарищеских матчей сборной России. Но информация о выплатах, доходах и тратах просачивается очень редко. Участники сделок не любят об этом говорить: нехотя комментируют федерации, молчат и матч-агенты. Вот и четкую информацию насчет игры Австрии против России узнать не удалось.

Матч-агент FIFA Вячеслав Проценко рассказал «Советскому спорту», что, по его мнению, матч нужен обеим командам и коммерческий вопрос играет огромную роль.

«Мне сложно комментировать новость о выплате в 100 тысяч евро от сборной Австрии. Коммерческая сторона вопроса здесь может быть раскрыта только представителями РФС. А официального подтверждения не было. Но могу сказать, что эта игра важна для обеих сборных», – рассказал агент.
Так кто же в итоге выиграет от товарищеского матча
Австрия – Россия?
Скорее всего абсолютно все. Но почему же 100 тысяч евро платят именно австрийцы? Источник, близкий к РФС, рассказал «Советскому спорту», почему именно Австрия платит россиянам, а не наоборот. «Очевидно, что этот матч нужен именно России, поскольку россияне будут принимать участие в групповом этапе чемпионата мира, а австрийцы – нет. Но платят именно они. Причиной тому мне видится Станислав Черчесов. Как бы это ни было удивительно, но тренер сборной России в Австрии очень популярен. Возможно, даже популярнее, чем в России. Посмотреть на сборную страны – хозяйки чемпионата мира-2018 и на ее известного в Австрии тренера придут тысячи болельщиков», – рассказал собеседник «Советского спорта»
И действительно, давайте представим, что у Австрии есть расчет именно на Черчесова. Значит, матч получит хорошие рейтинги, тем самым австрийцы смогут отбить те 100 тысяч евро, которые платят России в качестве приманки. Получается, что основной упор в прибыли из вышеупомянутого списка делается именно на билеты и телеправа. Кстати, по мнению источника, близкого к РФС, это не такая уж и большая сумма. «Даже если Австрия заплатит 100 тысяч евро, то это расходы, сопоставимые с обеспечением комфортного пребывания, перелетов и жилья. Совсем небольшая сумма», – пояснил источник.

Что касается бытующего мнения о том, что платят те, кто ниже в рейтинге, то у матч-агента ФИФА Вячеслава Проценко на этот счет четкая позиция: «Скажу вам честно, рейтинг ФИФА в вопросе товарищеских игр не учитывается. Есть большая коммерческая составляющая в организации каждого матча: зрелищность, афиша, продажа билетов. Недавно мы организовывали игры сборной Кореи, и им приходилось платить условно более слабым соперникам», – заявил Вячеслав Проценко.

Матч-агент ФИФА также прокомментировал для «Советского спорта» перспективы увеличения возможных выплат сборной России за товарищеские матчи.

Будут ли платить больше россиянам в будущем – после чемпионата мира? Сохранится ли интерес? Не повлияет ли политическая ситуация?

– Сложно говорить, что будет после чемпионата мира. Хозяйка чемпионата всегда вызывает интерес, особенно у команд – соперниц по турниру. Сейчас все мы работаем на то, чтобы обеспечить максимальный результат в первых двух матчах группового этапа. Что касается политики, то, поверьте мне, она не влияет на деятельность матч-агентов и организацию игр. Конечно, есть много факторов, но именно этот не имеет большого веса.

Как бы там ни было, даже если информация подтвердится и Австрия все же выделит России 100 тысяч евро, никто не будет в убытке: ни команды, ни федерации, ни матч-агенты. Россия сыграет важный матч накануне чемпионата мира на выезде против соперника, находящегося выше в рейтинге. Заодно немного подзаработает прямой выплатой. А Австрия скорее всего снимет всю кассу и покроет свои расходы. Только бизнес – ничего личного.
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