Деньги ваши, футболисты наши

И действительно, давайте представим, что у Австрии есть расчет именно на Черчесова. Значит, матч получит хорошие рейтинги, тем самым австрийцы смогут отбить те 100 тысяч евро, которые платят России в качестве приманки. Получается, что основной упор в прибыли из вышеупомянутого списка делается именно на билеты и телеправа. Кстати, по мнению источника, близкого к РФС, это не такая уж и большая сумма. «Даже если Австрия заплатит 100 тысяч евро, то это расходы, сопоставимые с обеспечением комфортного пребывания, перелетов и жилья. Совсем небольшая сумма», – пояснил источник.
Что касается бытующего мнения о том, что платят те, кто ниже в рейтинге, то у матч-агента ФИФА Вячеслава Проценко на этот счет четкая позиция: «Скажу вам честно, рейтинг ФИФА в вопросе товарищеских игр не учитывается. Есть большая коммерческая составляющая в организации каждого матча: зрелищность, афиша, продажа билетов. Недавно мы организовывали игры сборной Кореи, и им приходилось платить условно более слабым соперникам», – заявил Вячеслав Проценко.
Матч-агент ФИФА также прокомментировал для «Советского спорта» перспективы увеличения возможных выплат сборной России за товарищеские матчи.
Будут ли платить больше россиянам в будущем – после чемпионата мира? Сохранится ли интерес? Не повлияет ли политическая ситуация?
– Сложно говорить, что будет после чемпионата мира. Хозяйка чемпионата всегда вызывает интерес, особенно у команд – соперниц по турниру. Сейчас все мы работаем на то, чтобы обеспечить максимальный результат в первых двух матчах группового этапа. Что касается политики, то, поверьте мне, она не влияет на деятельность матч-агентов и организацию игр. Конечно, есть много факторов, но именно этот не имеет большого веса.
Как бы там ни было, даже если информация подтвердится и Австрия все же выделит России 100 тысяч евро, никто не будет в убытке: ни команды, ни федерации, ни матч-агенты. Россия сыграет важный матч накануне чемпионата мира на выезде против соперника, находящегося выше в рейтинге. Заодно немного подзаработает прямой выплатой. А Австрия скорее всего снимет всю кассу и покроет свои расходы. Только бизнес – ничего личного.