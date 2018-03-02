Не наше собачье дело?

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Протесты, борьба и «диванная зоозащита»
На помощь зоозащитникам пришли социальные сети. Появился хэштег #bloodyFIFA2018, используя который пользователи рассказывали об истреблении собак. Помогло? Отчасти. Генеральный директор оргомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что были «приняты все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты».
Известные люди выступили против массового убийства животных и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить безумие и принять закон о Защите животных @stasya_ru @therrmaitz @ritadakota @starshenbaum @artpasha @pablo_derevyanko @manizha @do_bro_ilona @wolfieha СПАСИБО! ????Russian celebrities speak out against mass killing of homeless animals in Russia and appeared to the president of Russia Vladimir Putin. #нашигероипротив #bloodyfifa2018