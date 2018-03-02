Не наше собачье дело?

Но аргументы против отстрела собак не работают – приказано уничтожить. Естественно, делается это, как и перед Олимпиадой 2014 года, на бюджетные средства. Фактически граждане РФ спонсируют деятельность организаций по отлову собак.



Оказывается, на истребление собак и кошек в регионах, где планируются матчи чемпионата мира, выделено более 100 млн рублей бюджетных средств. Это подтверждает глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева: «Я лично нашла 110 миллионов рублей – это полтора миллиона евро по 11 городам чемпионата и тренировочным базам. Например, в Екатеринбурге выделено 32 миллиона. Это огромные суммы. Понятно, что в Екатеринбурге нет 5 миллионов бродячих собак, чтобы по 2000 рублей выделять на их «утилизацию». За эти деньги могли бы обеспечить стерилизацию, вакцинацию и содержание, но они предпочитают убивать».



И действительно, достаточно взглянуть на скриншот с сайта госзакупок, как все встает на свои места