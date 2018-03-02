Текст: Вадим Анисимов
Не наше собачье дело?
Почему перед футбольным чемпионатом мира продолжают зверски убивать собак
Текст: Вадим Анисимов
Не наше собачье дело?
Почему перед футбольным чемпионатом мира продолжают зверски убивать собак
Россия готовится к чемпионату мира по футболу, а бездомные животные стали «нежелательным элементом» в системе благоустройства город. Их просто убивают!
Еще зимой появилась информация о том, что в некоторых российских городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу или расположены тренировочные базы команд, планируется и ведется методичный отстрел бездомных собак. «Советский спорт» попытался разобраться, кто повинен в смерти животных, кто получает от этого выгоду и с кем пытаются бороться активисты накануне футбольного праздника в России.
Проблема бездомных животных и спорт
Разговоры о том, что бездомные собаки стали одной из главных проблем российских городов, ходят уже давно. Особое внимание взаимоотношениям между собаками и человеком уделяется накануне массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Так было, например, перед знаменитой Олимпиадой в Сочи-2014 года.

«В Сочи происходит массовое убийство животных перед самой позорной «олимпиадой» человечества. Самой распильной и самой безнравственной! Казанцы уже увидели весь этот позорный процесс перед самой дорогой и живодерской Универсиадой-2013. Массовое убийство беззащитных во имя того, чтобы «показать всему миру, какие мы европейцы», насаждение культа жестокости и процветания шариковых должно быть прекращено в нашей стране!» – призывала тогда активистка-зоозащитница Алла Уханова.
В 2014 году на очистку города от нежелательных четвероногих элементов выделили 1,7 млн рублей. Кстати, полученных из налогов и тех, кто выступал против таких зверских мер. Власти оценивали жизнь бродячей кошки и собаки в 845,3 рубля. Тендер на истребление животных безальтернативно выиграла ростовская компания «Бася». Активисты пытались как-то влиять на МОК и правительство, но в итоге получили ответ, что «нарушений нет». А руководитель компании «Бася» Алексей Сорокин в интервью красноречиво называл бездомных собак «биологическим мусором».


Олимпиада закончилась, впереди ждал чемпионат мира по футболу. И тут, как говориться, «никогда такого не было, и вот опять»: тендеры на убийство животных, протесты, бюджетные средства, смерть.
Не так страшен пес, как его малюют
Мотивацией для отстрела бездомных животных стала «угроза укуса футбольных фанатов во время чемпионата мира». Для начала стоит разобраться, что такое «бездомное животное». Группа петрозаводских исследователей во главе с членом-корреспондентом РАН профессором Э.В. Ивантером классифицируют бездомных собак таким образом:
1
Безнадзорные домашние собаки – животные, имеющие хозяев, но регулярно находящиеся вне дома и квартиры без присмотра.
2
Условно-надзорные собаки – животные, обитающие на охраняемых территориях предприятий, складов, оптовых баз. И опекунами являются сотрудники организаций, чаще всего охранники.
3
Бездомные собаки, обитающие во дворах жилой застройки, имеющие постоянных опекунов. Самый социализированный тип бездомных животных, сильно привязанных к человеку.
4
Бездомные собаки одиночные и стайные – самый распространенный тип. Иногда имеют опекунов, приносящих корм.
5
Одичавшие собаки – совсем небольшая группа, проживающая в районе пустырей и пригородов. При виде человека предпочитают удалиться.
1
Безнадзорные домашние собаки – животные, имеющие хозяев, но регулярно находящиеся вне дома и квартиры без присмотра.
2
Условно-надзорные собаки – животные, обитающие на охраняемых территориях предприятий, складов, оптовых баз. И опекунами являются сотрудники организаций, чаще всего охранники.
3
Бездомные собаки, обитающие во дворах жилой застройки, имеющие постоянных опекунов. Самый социализированный тип бездомных животных, сильно привязанных к человеку.
4
Бездомные собаки одиночные и стайные – самый распространенный тип. Иногда имеют опекунов, приносящих корм.
5
Одичавшие собаки – совсем небольшая группа, проживающая в районе пустырей и пригородов. При виде человека предпочитают удалиться.
Получается, что под отстрел к чемпионату мира могут попасть все эти категории животных, ведь никто не будет разбираться, чья это собака. Кроме того, формулировка «участились случаи нападения бездомных животных на человека» довольно размыта. Официально с 2011 года не ведется никакой статистики об инцидентах такого рода. Нападения животных на человека вошли в группу «несчастных случаев», о чем свидетельствует документ ниже.
Источник: Центр правовой зоозащиты
По некоторым данным, которые ведут организации зоозащиты, за последние 11 лет в России собаки загрызли 391 человека. Но все чаще, как отмечают зоозащитники, на людей нападают именно хозяйские собаки, а не бездомные. Для сравнения, за январь – декабрь лишь одного 2017 года и лишь в одной Московской области было зарегистрировано 386 убийств человека человеком. Только с января по сентябрь 2017 года произошло 3300 ДТП с участием нетрезвых водителей, которые привели к летальному исходу! Более 20 тысяч самоубийств было зафиксировано лишь за один 2017 год. Теперь можно сравнить, насколько ничтожно влияние бездомных собак на смертность граждан в России.
Тендеры, бюджетные средства и желание заработать
Но аргументы против отстрела собак не работают – приказано уничтожить. Естественно, делается это, как и перед Олимпиадой 2014 года, на бюджетные средства. Фактически граждане РФ спонсируют деятельность организаций по отлову собак.

Оказывается, на истребление собак и кошек в регионах, где планируются матчи чемпионата мира, выделено более 100 млн рублей бюджетных средств. Это подтверждает глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева: «Я лично нашла 110 миллионов рублей – это полтора миллиона евро по 11 городам чемпионата и тренировочным базам. Например, в Екатеринбурге выделено 32 миллиона. Это огромные суммы. Понятно, что в Екатеринбурге нет 5 миллионов бродячих собак, чтобы по 2000 рублей выделять на их «утилизацию». За эти деньги могли бы обеспечить стерилизацию, вакцинацию и содержание, но они предпочитают убивать».

И действительно, достаточно взглянуть на скриншот с сайта госзакупок, как все встает на свои места
Госзакупки
Отлов, умерщвление, эвтаназия и утилизация – лишь некоторые кровавые формулировки деятельности, на которую выделяются деньги. Кроме того, если внимательно вчитаться в задания по госзакупкам, то оказывается, что для организаций нет разницы, что за собака перед ними.
Отлов, умерщвление, эвтаназия и утилизация – лишь некоторые кровавые формулировки деятельности, на которую выделяются деньги. Кроме того, если внимательно вчитаться в задания по госзакупкам, то оказывается, что для организаций нет разницы, что за собака перед ними.
«Идентификационные метки – ошейники, жетоны и так далее – не являются признаком собственности», – ужасается Екатерина Дмитриева. Вот вам и статистика, вот вам и прибыль. Немудрено, что к отлову животных вполне официально подключились и те, кто получает удовольствие от убийства животных – так называемые догхантеры. Именно люди, занимающиеся этой деятельностью, не раз угрожали расправами журналисту и главе фонда зоогуманизма «Добрый мир» Андрею Тимескову. А 5 января осмелились взорвать его почтовый ящик.

Работа догхантеров освещается в СМИ редко. Но вот один из примеров бесчеловечного истребления животных в Воронеже. Примечательно, что в этом городе чемпионат мира проводиться не будет. Но на тренировочной базе остановится сборная Марокко, поэтому местные животные также попали в список нежелательных.

«Перед машиной стояли две соседские собаки в ошейниках. На одном был кусок цепи. После настоятельного требования открыть машину я увидела ужас. Там были мертвые собаки. Очень большая серая собака, три щенка и один щеночек был жив. Я умоляла отдать мне его, но из машины вышел шкаф, начал мне угрожать, обзывать и размахивать руками», – рассказала Татьяна Карлова из Воронежа.
Под предлогом бешенства мэрия увеличила количество тендеров на отлов животных с шести до 18. Об этом свидетельствует сайт Ростендер.

В семи закупках фигурирует слово «умерщвление». Да, в каждой из них указано – «безнадзорные животные», но как мы поняли выше, четких критериев «надзора» нет.

Что касается бешенства, то известный волонтер-зоозащитник Эльдар Хантимиров (более известный в кругу коллег по охране животных как Эльдар Хэлпер) считает, что проблема выдумана. «Статистика бешенства – это бред. Любой нормальный биолог понимает, что это такое. Сейчас бешенство – это не более чем страшилки. Просто из животных сделали культ зла», – рассказал «Советскому спорту» зоозащитник.
Тендеры на умерщвление Воронеж
Согласно ветеринарным нормам, при эпидемии бешенства убивают всех животных в зоне карантина, но зоозащитники подозревают в злоупотреблении. Также активисты назвали сумму, которую платят за голову бездомного животного: «Проблема в злоупотреблении. Отстреливают всех подряд, поскольку оплата идет за голову – до 2000 рублей. Были случаи, когда собак убивали чуть ли не рядом с хозяином. Отстреливающие материально заинтересованы в том, чтобы убить как можно больше».

Бороться с догхантерами с помощью правоохранительных органов довольно сложно. Зачастую в возбуждении уголовных дел отказывают.
Отказ в возбуждении уголовного дела
Протесты, борьба и «диванная зоозащита»
На помощь зоозащитникам пришли социальные сети. Появился хэштег #bloodyFIFA2018, используя который пользователи рассказывали об истреблении собак. Помогло? Отчасти. Генеральный директор оргомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что были «приняты все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты».
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов съездил в один из таких приютов. Результат неутешительный. Видео в Instagram чиновника красноречиво говорит о плачевном состоянии.
Через сутки мэрия Екатеринбурга пообещала построить другой приют. Но что будет с собаками после чемпионата мира? Их снова выпустят на улицу?

Глава Фонда защиты городских животных Елена Дмитриева задается таким же вопросом: «Ко мне обращалась одна медиагруппа, наш диалог зашел в тупик. Они говорят: «Давайте мы в каком-нибудь регионе соберем деньги, сделаем марафон, построим приют, спрячем туда животных». Я отвечаю: «Хорошо, вы их спрячете, чемпионат мира закончится, животных придется выпустить, и они попадут под дуло черного отлова».

Именно Елена была автором петиции на сайте Change.org против отстрела животных. На данный момент ее подписали уже более полутора миллионов человек. Елене Дмитриевой удалось добиться встречи с вице-премьером РФ Виталием Мутко.

«Провели с ним (с Виталием Мутко. – Прим. ред.) две встречи. Считаю это результатом петиции. Она в данном случае – инструмент для привлечения внимания. Тема острая – собрала в первый день около шести тысяч подписей. Затем появлялись публикации в прессе. В том числе и о протоколе, составленном на том заседании. (Это) Просто рекомендация от правительства. Несмотря на серьезный общественный отклик и реакцию со стороны СМИ, в политике государства по этому вопросу изменений нет. Иногда удается отменить какие-то тендеры – точечно, в отдельных регионах. Но глобальных перемен – никаких», – рассказывает Елена.
К сожалению, и митинг на Манежной площади 31 марта собрал лишь около 200 человек. «Это называется «диванная зоозащита». У нас она во всех сферах. Есть и «экологи», и те, кто против платных парковок. Когда это касается напрямую каждого – люди выходят на митинги. А убийства животных никто не видит своими глазами каждый день, поэтому мы относительно спокойны», – сокрушается Елена.

К сожалению, и каких-то реальных мер по отмене тендеров не наблюдается. Да, могут оштрафовать на смешные 3000 рублей, но, как говорит Елена Дмитриева, «если тендер выигран, то животное будет убито».
В свою очередь, Эльдар Хантимиров считает, что сбором подписей добиться чего-то нереально. «Простые люди подписали петицию и забыли. Петиции – это хлам. Нужны медийные люди, чтобы они заявляли открыто проблеме. Вспомните, как Новожилова собрала медийных персон вокруг истребления бельков», – заявил зоозащитник.

Но даже попытки обращаться в FIFA также не принесли никакого результата. На запрос организации футбольные чиновники вежливо ответили, что есть дела и поважнее.
Известные люди в России также обращались к Президенту России с просьбой защитить бездомных животных. Но и в этом случае никакой внятной реакции не последовало.
Зато в прямом эфире государственного телеканала телеведущая Елена Малышева открыто призывала убивать бездомных собак. Причем даже после общественного порицания телеведущая ограничилась лишь отсылкой к недавней трагедии в Кемерове.
«Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», – заявила Малышева.
Малышева на первом заявила, что бродячих собак нужно отстреливать
Discover24
На самом деле это не единичный случай странного поведения ведущих программ, да и самих телеканалов. «Ко мне обращались представители одного телеканала. Попросили помочь в съемках документального фильма о собаках. Я им помог. А они в итоге все переиначили и сделали из собак чуть ли не террористов», – рассказал Эльдар Хантимиров.
Как решать проблему, и при чем здесь чемпионат мира
И все же борьба против отстрела бездомных животных, в частности, перед чемпионатом мира в России продолжается. Зоозащитники пытаются спасти тех, кто еще не попал под пристальный взор охотников на собак. Приюты для животных худо-бедно функционируют без финансирования, но для окончательного решения проблемы необходимы срочные и комплексные меры.
Своим мнением о проблеме отстрела животных перед чемпионатом мира с «Советским спортом» поделился известный волонтер-зоозащитник Эльдар Хантимиров (Эльдар Хэлпер). На счету активиста сотни спасенных зверей и даже закрытая притравочная станция.
– Перед ЧМ 2018 повторяется «олимпийская сочинская» история с отстрелом собак…
– Да, знаю. Но как они отстреливают? У них все на тендерах. Но я до сих пор не могу определить, куда ведет след этих тендеров. Мы работали и с Советом Федерации, и с правительством РФ, я многие вещи знаю досконально и очень глубоко. И все равно, не получается выяснить. Бороться с этим очень тяжело. Надо объединяться всем, а мы пока можем только маленькими группками. Лично мне не нужны слава, места в правительственных кабинетах или что-то еще. Мне нужны зоополиция и гуманное отношение ко всем животным.
– Глава Фонда защиты городских животных Елена Дмитриева, к примеру, создавала петицию на сайте, смогла встретиться с Виталием Мутко, но получила лишь общие рекомендации. В итоге решили свозить животных в питомники. В каком состоянии сейчас находятся эти приюты?
– Обычно у людей, занимающихся черным отловом, есть свои приюты. В них для видимости сидят собаки. Но остальные животные просто идут в печь для утилизации трупов! А когда приходит проверка, они показывают собак в приюте: «Смотрите, у нас все в порядке». Все у них просто. Когда чиновники говорят о таких питомниках – это не выход. А муниципальные приюты все переполнены. Это, видимо, не выгодно. Ведь животными надо заниматься. А так – животное поймали и отправили в печь. Все же завязано на тендерах. На этом наживаются все, кто угодно. Для этого выбирают даже «удобных» живодеров по районам. Как отслеживать? Бегать за ними?
– Но наверняка же есть какой-то зарубежный опыт? На что можно ориентироваться в таком случае?
– В первую очередь – законодательная база. Очень важно, чтобы была 245 статья («Жестокое обращение с животным». – Прим. ред.), она недоработана, ее просто упустили. Я столько бился за то, чтобы ее изменить полностью. Эта статья должна быть жестче. Кроме того, нужнын контроль и прозрачность. Должен вестись общедоступный учет животных, которых забрали с улицы. Но и самим людям надо измениться – они верят всему, что им показывают, как показала Елена Малышева в своей программе. Мне кажется, что эти люди выражают не свою точку зрения, а чью-то еще. Так формируется общественное мнение. На самом деле масштаб этой трагедии огромен: нас приучают к тому, что убивать животных – это нормально. Мне кажется, что идет заказ. Кто платит за это – неизвестно.
– Можно ли как-то противостоять этому? Елена Дмитриева, например, собрала митинг на Манежной площади. На него, правда, пришли всего около 200 человек.
– Вообще площадкой для освещения проблемы истребления бездомных животных может стать чемпионат мира по футболу. У некоторых даже получается как-то привлекать внимание. Но в ответ они получают упреки в дискредитации страны на международном уровне. Считается, что обращение в международные организации – это вред России. Меня самого как только ни называли, собирали круглые столы в Думе. Но здоровый патриотизм для меня – это защита животных и людей. А активистов выставляют теми, кто якобы не хочет, чтобы в стране был турнир по футболу.
– Не пробовали обращаться к непосредственным участникам чемпионата мира?
– Это отличная идея, но эти люди ведь сидят на контрактах и очень зависимы. Я только за, если футболисты и тренеры бы смогли нас поддержать. Это ведь ключевой момент – медийные персонажи. Помните, как на Олимпиаде в Сочи спортсмены забирали бездомных животных с собой? Было бы здорово, чтобы и сейчас участники ЧМ-2018 открыто говорили о гуманном отношении к животным в стране-хозяйке турнира. Но вообще в данной ситуации надо хвататься за все. Надо обратиться к зарубежным футболистам – они могут помочь. Но наши игроки, боюсь, могут отказаться из-за контрактов. Предполагаю это, основываясь на своем опыте.
– То есть вы уже пытались связывать со спортсменами, привлечь их к зоозащитной деятельности?
– Да, но это были не футболисты. Я стараюсь всегда привлекать людей из спорта, там есть благородство и дух. Но некоторые мне говорили, что не могут отходить от контракта, потому что у них прописано, о чем можно говорить, а о чем – нельзя. Вот Елена Дмитриева обращалась даже к Виталию Мутко. Результат – обещания. Ужасно, что отстрел животных увеличивается в разы перед масштабными спортивными соревнованиями в России. В Сочи в 2014-м был просто ужас, всех зачистили. А теперь – очередная вспышка, на сей раз перед чемпионатом мира. Это ужасно, что теперь уже даже спорт, в частности футбол, становится синонимом убийств и безжалостного отношения к животным.
– Получается, что выхода нет и ситуацию никак не изменить?
– Повторюсь, надо привлекать к проблеме медийных людей. В случае чемпионата мира – российских и зарубежных футболистов, тренеров, спортивные СМИ. Это может помочь повлиять на ситуацию. Кроме того, нам всем надо делать добро и растить поколение, которое будет любить и защищать животных.
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