Дизайнер по фамилии Жгун из студии Артемия Лебедева, кажется, не слишком напрягался, создавая новый логотип для РФПЛ @rfpl.— Дмитрий Федоров (@teo_dima) 17 апреля 2018 г.
Как бы это охарактеризовать? pic.twitter.com/PBZXutXGKF
В принципе логотип логичен:— Pershkov Sergey (@Pershkoff) 16 апреля 2018 г.
1. игроки косолапые
2. зимой все впадают в спячку
3. Красные глаза, как перед игрой после ночного клуба
4. Морда в форме бутылки
5. Цвета типа национального флага (я вижу цвета коней)
6. Лого плагиат барбершоп «медведь» https://t.co/1H3gTKn9se#рфпл pic.twitter.com/21lHHkd1gU
Мне подсказали, что новый логотип РФПЛ сделан патриотом Франции. Идеально и в нужной последовательности использованы цвета французского флага. pic.twitter.com/hpRucayPBX— Дмитрий Федоров (@teo_dima) 16 апреля 2018 г.