На первый взгляд может показаться, что ребрендинг – это палочка-выручалочка в трудную минуту или же двигатель прогресса. Но не все эксперты сходятся во мнении о пользе радикальных изменений в работе организации. Организатор международного шрифтового фестиваля дизайнеров Typetersburg Сергей Рассказов считает, что «ребрендинг чаще не нужен, чем нужен». «В первую очередь ребрендинг нужен в случаях выхода на новый рынок с новой аудиторией, когда прошлые ценности бренда и образы просто перестают работать. В таком случае, по сути, нужно строить новый бренд, нежели заниматься ребрендингом. Визуальные изменения – лишь вишенка на торте колоссального труда», – говорит Сергей Рассказов.



Также эксперт подчеркивает, что «нет ничего вреднее для бренда, чем ребрендинг, вызванный амбициями нового руководства». «Погоня за трендами чаще всего отпугнет старую аудиторию и вряд ли привлечет новую. Освежение брендов тем хуже проходит, чем старее бренд и больше у него лояльной аудитории», – заключает Сергей Рассказов.