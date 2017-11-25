Евгений Коноплянка: Это был мой самый запоминающийся матч в карьере
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча против «Боруссии» (Д) в чемпионате Германии (4:4).
«Мой самый запоминающийся матч в карьере. И, думаю, не только для меня», - написал Коноплянка в своем твиттере.
Напомним, «Шальке» сравнял счет, уступая 0:4 по ходу матча. Евгений Коноплянка в этой игре сделал две результативные передачи.
The most memorable match in my career 🙈👆and I think not only for me 😁👍— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 25 ноября 2017 г.
•••#Bundesliga 🏆 #BVBS04 💪 pic.twitter.com/ygbHtwiL8X