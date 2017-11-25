«Мой самый запоминающийся матч в карьере. И, думаю, не только для меня», - написал Коноплянка в своем твиттере.

Напомним, «Шальке» сравнял счет, уступая 0:4 по ходу матча. Евгений Коноплянка в этой игре сделал две результативные передачи.