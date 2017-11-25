«Мой самый запоминающийся матч в карьере. И, думаю, не только для меня»,  - написал Коноплянка в своем твиттере.

"Шальке" сыграл вничью с "Боруссией", уступая 0:4 по ходу матча

Напомним, «Шальке» сравнял счет, уступая 0:4 по ходу матча. Евгений Коноплянка в этой игре сделал две результативные передачи.

 

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