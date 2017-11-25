В составе хозяев отличились Андрес Гуардадо и Кристиан Тельо. У «Жироны» дубль сделал Кристиан Порту. Отметим, что команды обменялись голами в компенсированное ко второму тайму время.

«Бетис» набрал 18 очков и занимает восьмое место. У «Жироны» 17 очков и десятое место.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом», а «Жирона» примет «Алавес».

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур

«Бетис» - «Жирона» - 2:2

Голы: Гуардадо, 85, Тельо, 90+5 – Порту, 45+1, 90+4