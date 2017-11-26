Волевая победа «Тосно», очередное поражение Слуцкого в Англии и 19-й хет-трик Овечкина в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Хет-трик Евгения Макарова помог "Тосно" одержать волевую победу над "Арсеналом" в матче 18-го тура чемпионата России.
В параллельном матче грозненский "Ахмат" переиграл "Уфу".
"Халл" Леонида Слуцкого уступил команде "Бристоль Сити", ведя по ходу встречи в два мяча.
"Шальке" вырвал ничью в матче с "Боруссией", уступая после первого тайма 0:4.
"Бавария" впервые проиграла после прихода Юппа Хайнкеса.
Дубли Антуана Гризмана Гризманна и Кевина Гамейро помогли "Атлетико" всухую разгромить "Леванте".
Гол Криштиану Роналду принес «Реалу» победу над «Малагой».
Два мяча Мауро Икарди вывели "Интер" в лидеры чемпионата Италии.
Три шайбы Александра Овечкина принесли победу "Вашингтону" в Торонто.
Два очка Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" переиграть "Миннесоту".
"Питтсбург" без Евгения Малкина обыграл "Тампу", забросив пять шайб.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за пояс чемпиона WBA .
Российский скелетонист Никита Трегубов – серебряный призер канадского этапа Кубка мира
Видео дня: 19-й хет-три Александра Овечкина в НХЛ.
Цитата дня: "Уволят ли меня? Решение за руководством", - Леонид Слуцкий.
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