«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Хет-трик Евгения Макарова помог "Тосно" одержать волевую победу над "Арсеналом" в матче 18-го тура чемпионата России.

В параллельном матче грозненский "Ахмат" переиграл "Уфу".

"Халл" Леонида Слуцкого уступил команде "Бристоль Сити", ведя по ходу встречи в два мяча.

"Шальке" вырвал ничью в матче с "Боруссией", уступая после первого тайма 0:4.

"Бавария" впервые проиграла после прихода Юппа Хайнкеса.

Дубли Антуана Гризмана Гризманна и Кевина Гамейро помогли "Атлетико" всухую разгромить "Леванте".

Гол Криштиану Роналду принес «Реалу» победу над «Малагой».

Два мяча Мауро Икарди вывели "Интер" в лидеры чемпионата Италии.

Три шайбы Александра Овечкина принесли победу "Вашингтону" в Торонто.

Два очка Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" переиграть "Миннесоту".

"Питтсбург" без Евгения Малкина обыграл "Тампу", забросив пять шайб.

Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за пояс чемпиона WBA .

Российский скелетонист Никита Трегубов – серебряный призер канадского этапа Кубка мира

Видео дня: 19-й хет-три Александра Овечкина в НХЛ.

Цитата дня: "Уволят ли меня? Решение за руководством", - Леонид Слуцкий.

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