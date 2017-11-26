Полузащитник «Шальке 04" Евгений Коноплянка назвал матч против дортмундской „Боруссии“ (4:4) самым памятным в своей карьере.

«Это самый памятный матч в моей карьере, и думаю, не только для меня», — написал Коноплянка в своем твиттере.

The most memorable match in my career 🙈👆and I think not only for me 😁👍

•••#Bundesliga 🏆 #BVBS04 💪 pic.twitter.com/ygbHtwiL8X — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 25 ноября 2017 г.

Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал со счетом 0:4.

Евгений в этой встрече отметился двумя результативными передачами после перерыва.