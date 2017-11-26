«Это самый памятный матч в моей карьере, и думаю, не только для меня», — написал Коноплянка в своем твиттере.

Напомним, после первого тайма "Шальке" уступал со счетом 0:4.

Евгений в этой встрече отметился двумя результативными передачами после перерыва.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.