Футболисты «Краснодара» переиграли на выезде «Урал» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол на 35-й минуте игры забил Федор Смолов. Ему ассистировал Виктор Классон.

Таким образом, Смолов сравнялся с Александром Кокориным в списке лучших бомбардиров текущего сезона. В активе обоих форвардов - по 9 забитых мячей.

"Краснодар" вышел на третье место в чемпионате России, однако по потерянным очкам команду Игоря Шалимова опережают "Спартак" и ЦСКА.

2 декабря "Урал" сыграет на выезде с "Зенитом", а "Краснодар" на следующий день примет грозненский "Ахмат".