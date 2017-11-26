«Боруссия» и «Шальке» обменялись шуточными твитами (видео)
Дортмундская «Боруссия» и «Шальке» обменялись шуточными сообщениями в соцсети во время матча 13-го тура бундеслиги, сообщает RT.
После первого тайма дортмундцы вели со счетом 4:0 и опубликовали в официальном твиттере клуба запись, где защитник команды Эмер Топрак пьет чай.
#bvbs04 4-0 HT. pic.twitter.com/XtsZ2l7LPw— Borussia Dortmund (@BVB) 25 ноября 2017 г.
Во втором тайме гельзенкирхенцы отыграли четыре мяча и сумели свести матч к ничье. В ответ они опубликовали твит, где вратарь Ральф Ферманн и полузащитник Леон Горецка также пьют чай.
#BVBS04 4-4 FT. pic.twitter.com/zeQGb7zXOQ— FC Schalke 04 (@s04_en) 25 ноября 2017 г.