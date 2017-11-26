После первого тайма дортмундцы вели со счетом 4:0 и опубликовали в официальном твиттере клуба запись, где защитник команды Эмер Топрак пьет чай.

Во втором тайме гельзенкирхенцы отыграли четыре мяча и сумели свести матч к ничье. В ответ они опубликовали твит, где вратарь Ральф Ферманн и полузащитник Леон Горецка также пьют чай.

 

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