Дортмундская «Боруссия» и «Шальке» обменялись шуточными сообщениями в соцсети во время матча 13-го тура бундеслиги, сообщает RT.

После первого тайма дортмундцы вели со счетом 4:0 и опубликовали в официальном твиттере клуба запись, где защитник команды Эмер Топрак пьет чай.

Во втором тайме гельзенкирхенцы отыграли четыре мяча и сумели свести матч к ничье. В ответ они опубликовали твит, где вратарь Ральф Ферманн и полузащитник Леон Горецка также пьют чай.