«Зенит» назвал игроков, которые полетели в Москву на матч со «Спартаком»

Вратари: Кержаков, Лодыгин, Бабурин;

Защитники: Кришито, Жирков, Смольников, Маммана, Терентьев, Карпов, Мевля, Иванович;

Полузащитники: Краневиттер, Паредес, Ригони, Кузяев, Ерохин, Нобоа, Капленко;

Нападающие: Кокорин, Дриусси, Полоз, Дзюба.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Петербуржцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 28 баллами идут на четвертом месте. В первом круге «Зенит» в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев восстанавливается от сотрясения мозга, полученного в товарищеском матче между сборными России и Испании.