«Спартак» – «Зенит». Лунев, Шатов и Новосельцев не полетели на матч
«Зенит» назвал игроков, которые полетели в Москву на матч со «Спартаком»
Вратари: Кержаков, Лодыгин, Бабурин;
Защитники: Кришито, Жирков, Смольников, Маммана, Терентьев, Карпов, Мевля, Иванович;
Полузащитники: Краневиттер, Паредес, Ригони, Кузяев, Ерохин, Нобоа, Капленко;
Нападающие: Кокорин, Дриусси, Полоз, Дзюба.
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Петербуржцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 28 баллами идут на четвертом месте. В первом круге «Зенит» в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 5:1.
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев восстанавливается от сотрясения мозга, полученного в товарищеском матче между сборными России и Испании.