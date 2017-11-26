Клуб из Эйндховена одержал победу благодаря голу Ирвинга Лосано и автоголу Юрген Маттея. У «Эксельциора» забил Райан Коолвейк.

ПСВ набрал 36 очков и лидирует в чемпионате Голландии. У «Эксельсиора» 17 очков и 11-е место.

В следующем туре ПСВ примет «Спарту», а «Эксельсиор» на выезде сыграет с «Бредой».

Чемпионат Голландии

13-й тур

«Эксельсиор» - ПСВ – 1:2

Голы: Коолвейк, 53 – Маттей, 13, в свои ворота, Лосано, 41