ПСВ обыграл «Эксельсиор» и продолжает лидировать в чемпионате Голландии
Матч 13-го тура чемпионата Голландии «Эксельсиор» — ПСВ завершился победой гостей – 2:1.
Клуб из Эйндховена одержал победу благодаря голу Ирвинга Лосано и автоголу Юрген Маттея. У «Эксельциора» забил Райан Коолвейк.
ПСВ набрал 36 очков и лидирует в чемпионате Голландии. У «Эксельсиора» 17 очков и 11-е место.
В следующем туре ПСВ примет «Спарту», а «Эксельсиор» на выезде сыграет с «Бредой».
Чемпионат Голландии
13-й тур
«Эксельсиор» - ПСВ – 1:2
Голы: Коолвейк, 53 – Маттей, 13, в свои ворота, Лосано, 41