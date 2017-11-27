Сверр Ингасон: Это очень важная победа для «Ростова»
Защитник «Ростова» Сверр Ингасон – о победе над «Анжи» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.
– Это очень важная победа для нас, настоящая битва за шесть очков, – приводит слова Ингасона официальный сайт «Ростова». – До зимнего перерыва нас ожидает еще два важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.
– После забитого мяча команда стала еще больше атаковать.
– До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.
– Сейчас команде будет психологически легче?
– Да, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее.