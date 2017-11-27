Согласно источнику, игрок сборной Чили пополнит ряды "ПСЖ". Отмечается, что клуб договорился с 28-летним нападающим о его переходе летом 2018 года.

В стане парижан готовятся к отъезду Неймара, который ведет переговоры с мадридским "Реалом" и считают, что Санчес – достойная замена бразильцу.

При этом источник уверяет, что "Бавария" и "Манчестер Сити" продолжают вести борьбу за футболиста "пушкарей".

Добавим, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает в летом 2018 года. Таким образом, форвард станет игроком "ПСЖ" на правах свободного агента.