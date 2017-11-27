«Мы можем ожидать, что чемпионат мира в России изменит сложившееся представление о России. У всех нас есть предубеждения, в том числе по отношению к странам. И Россия – не исключение. Предыдущие страны-организаторы чемпионата мира проходили это, и я думаю, что благодаря предстоящему чемпионату мира изменится восприятие России в мире. Мир познает страну, которая открыта, гостеприимна, радушна. Она любит организовывать праздники и наслаждаться ими. Вот и с июня по июль следующего года Россия подготовит отличный футбольный праздник», - приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

«Помимо этого, благодаря чемпионату мира построена такая инфраструктура, как аэропорты, отели, станции метро. Конечно, это улучшит каждодневную жизнь многих людей. Это один из элементов наследия, который останется после проведения чемпионата мира. Кроме того, не стоит забывать о том, что на чемпионате мира гостям и участникам будут помогать 15 000 волонтеров, которые внесут свой вклад в успешное проведение турнира. Этот опыт безусловно будет способствовать развитию волонтерского движения в России, да и в целом добавит позитива всем жителям страны, которые тем или иным образом способствовали успешной организации турнира. Уверен, что проведение чемпионата мира принесет большую пользу россиянам в ближайшие годы», - добавил президент ФИФА.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.