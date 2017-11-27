Тренерский штаб московского «Локомотива» определил стартовый состав на гостевой матч 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Пейчинович, Лысов, Тарасов, Баринов, Куликов, Касаев, Эдер, Галанин, Тугарев.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Федотов, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Казанков, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.

Напомним, игра состоится сегодня и стартует в 12:00 по московскому времени.