«СКА-Хабаровск» – «Локомотив». Стартовые составы
Тренерский штаб московского «Локомотива» определил стартовый состав на гостевой матч 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».
«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Наш состав на самый холодный матч сезона! #СКАЛоко #ХолодноВместе pic.twitter.com/DcAmpY7im9— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 ноября 2017 г.
Запасные: Медведев, Ротенберг, Пейчинович, Лысов, Тарасов, Баринов, Куликов, Касаев, Эдер, Галанин, Тугарев.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Федотов, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко, Наваловский, Маркович.
Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Казанков, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.
Напомним, игра состоится сегодня и стартует в 12:00 по московскому времени.