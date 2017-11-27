«Спартаку» нельзя прощать «Зениту» проигранный матч со счетом 1:5. Это был позор, который зенитовцы нанесли, плюнув в лицо основному составу команды и клубу в целом. Но я бы не стал сейчас говорить, что «Спартак» сегодня просто разорвет «Зенит». Ожидаю очень серьезную игру. Думаю, атака «Спартака» сейчас на порядок мощнее, чем у «Зенита». Думаю, «Спартак» сможет победить питерцев с разницей в два мяча», - сказал Кавазашивили в эфире «Спорт FM».

Напомним, что матч между этими командами состоится сегодня в 19:30 мск.