«Я был ошеломлен, когда прочитал об этом. Как Родченков мог дойти до такой подлости и так ненавидеть Россию? На сегодня предпринимаются все попытки, чтобы о нашей стране сложилось мнение, как о государстве, где на самом высоком уровне проводится линия поддержки допинга. Англичане никак не могут нам простить то, что ЧМ-2018 пройдет не у них. У нас просто хотят отобрать этот турнир. Но нас этим не поборешь!», – цитирует Кавазашвили "Спорт FM".