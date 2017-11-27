«Что там делать Набиуллину? Покупать еще одного человека на лавку? Мне видится пока так: если это утечка информации из клуба, что не будут продлевать контракты с Кришито и Жирковым, и это могут подтвердить, тогда рождается мысль, кто придет им на замену. Начинается перебор кандидатур, кого можно было бы. Здесь в принципе правдоподобная версия», - приводит слова Билялетдинова «Спор день за днем».

Экс-тренер «Рубина» также поделился мнением по поводу отсутствия в последнее время Набиуллина в стартовом составе казанского клуба.

«Почему он не играет постоянно, мы можем констатировать только то, что видим. Да не играет. Но, наверно, пока предпочтение отдается другим игрокам. По каким причинам это происходит, мы можем только рассуждать и догадываться. Настоящие причины вам назовет, и то, если назовет, тренерский штаб «Рубина», - добавил Билялетдинов.