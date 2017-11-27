Напомним, хавбек столичного клуба был удален в матче 14-го тура серии А против "Дженоа" (1:1).

На 69-й минуте де Росси ударил по лицу нападающего Джанлуку Лападулу, за что получил красную карточку. Судья встречи назначил пенальти, который реализовал сам Лападула.

"Каждый человек имеет право на ошибку. Вчера де России ошибся, но он первым это признал. Никто не имеет права судить его. Он многое сделал для "Ромы". Де Росси – наш капитан. Мы будем рядом, чтобы как можно скорее оправиться", – написал итальянец на своей странице в Twitter.

Отметим, что после окончания встречи де Росси принес извинения всем болельщикам за свой поступок.