Ранее появлялась информация, что 27-летним россиянином интересуется «Наполи», «Вест Хэм» и «Фенербахче». Отметим, что рост интереса произошел после того, как Смолов забил два гола в товарищеском матче против сборной Испании.

«Я согласен с тем, что Смолов неплохо выступил в редкой для нашей сборной приличной игре. Он забил два гола испанцам. Федор — единственный, кто сейчас мог бы серьезно рассматриваться для продажи. Но я не представляю, как этот футболист может уйти из команды, в которой он является бриллиантом. Ну, уйдет он из команды, и что из себя будет представлять «Краснодар»?», - считает Абрамов, которого цитирует «Спорт день за днем».

«Конечно, кто же будет продавать футболиста, который поедет в составе своей сборной на чемпионат мира. Если этот футболист на чемпионате мира заявит о себе в матчах более серьезного плана. Особенно если команда выйдет из группы и сыграет с серьезным соперником, то цена на этого игрока будет как минимум в два раза больше. Было бы глупо продавать этого футболиста, что называется, за бесценок», - добавил Абрамов.