Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии здоровья Гарета Бэйла перед ответным матчем Кубка Испании с «Фуэнлабрадой».

«Завтра Бэйл будет с нами и должен сыграть. Хочу как можно скорее увидеть готовым его на 100%, но я не могу сказать, когда это произойдёт. Не знаю, сколько он сыграет завтра», - приводит слова Зидана Marca.

«Я хочу снова увидеть, как Роналду, Бэйл и Бензема играют вместе», - подытожил тренер.

В первой встрече «Реала» и «Фуэнлабрады» мадридцы победили со счетом 2:0. Ответный матч между этими командами состоится завтра, 28 ноября в 23:30 мск.