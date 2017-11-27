Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 18-го тура РФПЛ.

«Спартак», стартовый состав: Селихов, Ещенко, Комбаров, Бокетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

«Зенит», стартовый состав: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Ригони, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Дриусси.

Напомним, матч пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.