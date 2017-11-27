«Спартак», стартовый состав: Селихов, Ещенко, Комбаров, Бокетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

«Зенит», стартовый состав: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Терентьев, Ригони, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Дзюба, Дриусси.

Напомним, матч пройдет 27 ноября в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Как завершится матч «Спартак» – «Зенит»?
даты проведения: 22.11.2017 г. – 27.11.2017 г. Обсудить
Победой «Спартака» в 1-2 мяча
2389 (37.4%)
Крупной победой «Спартака»
458 (7.2%)
Нулевой ничьей
128 (2.0%)
Результативной ничьей
1019 (16.0%)
Победой «Зенита» в 1-2 мяча
1895 (29.7%)
Крупной победой «Зенита»
491 (7.7%)
Всего голосов:
6380
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