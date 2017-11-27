Сообщается, что он будет заниматься всеми спортивными вопросами под руководством вице-президента клуба Вадима Васильева. Напомним, в нынешнем году 52-летний Эменало покинул пост технического директора «Челси» после десяти лет работы в клубе.

Эменало, в активе которого 14 матчей за сборную Нигерии, пришел в «Челси» в 2007 году. До 2010 года он работал главой службы скаутов.

В период работы Эменало в «Челси» команда трижды стала чемпионом Англии и трижды выиграла Кубок Англии, а также выигрывала Кубок лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Также он отвечал за работу академии, и за этот период «синие» дважды выиграли Юношескую лигу УЕФА.