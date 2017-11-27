Эменало стал спортивным директором «Монако» после ухода из «Челси»
Новым спортивным директором «Монако» стал Майкл Эменало, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что он будет заниматься всеми спортивными вопросами под руководством вице-президента клуба Вадима Васильева. Напомним, в нынешнем году 52-летний Эменало покинул пост технического директора «Челси» после десяти лет работы в клубе.
Эменало, в активе которого 14 матчей за сборную Нигерии, пришел в «Челси» в 2007 году. До 2010 года он работал главой службы скаутов.
В период работы Эменало в «Челси» команда трижды стала чемпионом Англии и трижды выиграла Кубок Англии, а также выигрывала Кубок лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Также он отвечал за работу академии, и за этот период «синие» дважды выиграли Юношескую лигу УЕФА.