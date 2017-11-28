Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони – о предстоящем чемпионате мира по футболу и климате в России.

«Скорее всего останусь в России, даже если не пройду в состав сборной Аргентины. И я бы посоветовал фанатам из моей страны приехать сюда.

Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы – что Москва, что Санкт-Петербург.

Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира – атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне.

В «Зените» мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня. Однако повторюсь, нужно особенно постараться, чтобы привыкнуть к климату», – приводит слова Ригони "Газета.Ru".