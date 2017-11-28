«Спартак» победил «Зенит», Трояновский нокаутировал Портильо, а Анисимов забросил 139-ю шайбу в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
Баскетболисты сборной России переиграли команду Бельгии в квалификации ЧМ-2019.
Эдуард Трояновский в первом раунде нокатуировал Карлоса Мануэля Портильо в поединке за звание претендента на титутл чемпиона мира по версии WBA.
Московский "Спартак" обыграл "Зенит" в центральном матче 18-го тура чемпионата России.
Несколькими часами ранее "Локомотив" вырвал победу у "СКА-Хабаровска".
"Аталанта" нанесла "Беневенто" 14-е поражение кряду в серии А.
"Эспаньол" с минимальным счетом обыграл "Хетафе".
Дубли Николая Прохоркина и Сергея Плотникова помогли СКА разгромить "Барыс".
"Витязь" в овертайме уступил "Амуру", «Авангард» проиграл московскому "Динамо", а "Ак Барс" выиграл у "Сочи".
В НХЛ хет-трик Алекса Дебринкэта и шайба Артема Анисимова погли "Чикаго" переиграть "Анахайм".
"Флорида" без Евгения Дадонова обыграла "Нью-Джерси", а "Питтсбург" без Евгения Малкина одержал волевую победу над "Филадельфией".
25 сэйвов Сергея Бобровского не спасли "Коламбус" от поражения в Монреале.
"Бруклин" проиграл "Хьюстону", Тимофей Мозгов записал на свой счет семь очков, шесть подборов и два блока.
Видео дня:
"Спартак" – "Зенит". Все голы матча
Артем Анисимов забросил 139-ю шайбу в НХЛ
Циатата дня: "Спартак" заслуженно вернулся в чемпионскую гонку", - Александр Бубнов.
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