"Была очень интересная игра с большим количеством эмоций с обеих сторон. Футбол прошел в очень хорошем темпе и получился результативным. По игре превосходства не было ни у кого, в целом, равная игра, но где-то везение при реализации, а у другой отсутствие везения в этом же вопросе, в итоге, больше чуть-чуть повезло "Спартаку". Не могу сказать, что хозяева поля в чем-то соперников сильно превосходили, разве что в точности.

Мы знали, что "Спартак" умеет быстро переходить из обороны в атаку, здорово контратакует, и в эпизоде со своим вторым голом москвичи это продемонстрировали. Провал опорных полузащитников, выход четыре в четыре и, в итоге, гол. "Спартак", великолепно действующий при скоростных атаках, умело использовал провал гостей в середине поля", - цитирует Булавина Rusfootball.Info.