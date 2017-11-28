Сборная России пожелала выздоровления защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову получившему травму в матче 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1).

Напомним, Комбаров получил повреждение девятого ребра в столкновении с нападающим "Зенита" Эмилиано Ригони и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Восстановление займет около месяца.

Дмитрий Комбаров, скорее выздоравливай и возвращайся в строй! pic.twitter.com/k7WAJFa8SO — Сборная России (@TeamRussia) 28 ноября 2017 г.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ Комбаров провел 24 матча и отдал 4 результативных передачи.