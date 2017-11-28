Напомним, Комбаров получил повреждение девятого ребра в столкновении с нападающим "Зенита" Эмилиано Ригони и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Восстановление займет около месяца.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ Комбаров провел 24 матча и отдал 4 результативных передачи.

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