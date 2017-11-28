"Я называю Суареса киллером. Это топ-игрок, который не промахивается. Если у него есть момент, то он завершится голом. Мне довелось поиграть со многими нападающими, но Луис лучше остальных, если речь идет о реализации.

Лучшим полузащитником из тех, с кем я играл, является Стивен Джеррард. Многому у него научился. Играл за Стиви на PlayStation, он был моим кумиром и на деле оказался лучше, чем мне казалось. Настоящий капитан и лидер.

Что касается Неймара, то это неплохой футболист. Один из лучших в мире. Мы прошли многое на разных уровнях сборной Бразилии. Он всегда выделялся среди остальных. Однажды он выиграет «Золотой мяч», и этот день не за горами. Бывают случаи, когда кажется, что у него нет места для маневра, но ему удается сделать что-то необычное, даже если его опекают пять человек", – сказал Коутиньо, слова которого приводит Liverpool Echo.