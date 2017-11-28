"Конкуренты у Петербурга серьезные, но наш стадион один из самых новых и очень обсуждаемый. Возможно, после чемпионата мира всем еще раз захочется приехать в Северную Венецию. Думаю, Питер заслуживает этой чести, особенно, если чемпионат мира пройдет на высоком уровне. Стадион в Риме тоже грандиозный, плюс итальянцы не попали на турнир в Россию. Конечно, им захочется взять какой-то реванш. В Брюсселе будут строить новый стадион, они очень серьезный конкуренты. Там европейская столица, много офисов европейских организаций. Как и Рим – они главные конкуренты. Амстердам принимал много турниров, у них большой опыт, но их стадион, на мой взгляд, не настолько симпатичен. Что же касается Глазго, то при всем уважении к шотландской федерации с богатой историей, им тяжело будет конкурировать", — цитирует Воробьева "Спорт День за Днем".