- Лучшим игроком матча «Спартак» - «Зенит» является Луис Адриано. У «Зенита» проблем много. На мой взгляд, команде не хватает плеймекера. Средняя линия не выглядит конструктивно, как хотелось бы. И получается, что средняя линия сама по себе, а атака сама по себе. У «Зенита» не наблюдается той синхронности, как у «Спартака», - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что в матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» переиграл «Зенит» со счетом 3:1. Следующий матч «Зенит» проведет 2 декабря в Петербурге против «Урала», «Спартак» 1 декабря сыграет в Туле с «Арсеналом».