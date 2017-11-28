Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал о состоянии здоровья и эпизоде из матча Россия — Испания, в котором он получил травму.

- В целом все идет по плану, продолжаю восстанавливаться. До игры со «Спартаком» не тренировался в общей группе, поэтому пока не могу сказать, как скоро вернусь на поле.

- В матче за сборную с испанцами за вас было страшно. Вы сами успели испугаться, когда нападающий влетал коленом вам в голову?

- На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент - не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации.

- Тот эпизод вызвал массу споров среди болельщиков. Кто-то сказал даже, что, бросаясь в ноги к игроку, вам следовало постараться спрятать голову. Это вообще возможно было?

- Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником.

- Эта травма может вас напугать?

- Нет, я и в дальнейшем буду действовать так же.

- Родриго мог избежать столкновения, не идти до конца, учитывая товарищеский статус матча?

- Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается. Хорошо, что все живы и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу, - приводит слова Лунева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в конце матча против сборной Испании (3:3), который состоялся в Петербурге 14 ноября, вратарь столкнулся с нападающим команды соперника Родриго и получил сотрясение мозга. После игры сообщалось, что предварительные сроки восстановления составят одну-две недели.

Лунев из-за повреждения пропустил матчи «Зенита» против «Тосно» (5:0), «Вардара» (2:1) и «Спартака» (1:3). Ближайший матч у сине-бело-голубых запланирован на 2 декабря. «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» примет «Урал».