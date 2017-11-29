Отметим, что благодаря победе в первой игре (2:0) "сливочные" вышли в следующую стадию турнира.

«Я вовсе не раздражен. Мы понимали, что будет непросто. Соперник провел очень хорошую игру, но я рад, что мы прошли дальше – это было основной целью.

Люди могут говорить, что им вздумается, но они должны были видеть, что наша команда сражалась до конца. «Фуэнлабрада» – очень хорошая команда, она не должна играть в Сегунде В.

Я рад за Бэйла, Наваса и Ковачича. Мы прошли в следующую стадию. Это то, что нам было нужно», – приводит слова французского специалиста "Газета.ru".