Итальянский специалист Антонио Конте может вернуться в серию А.

Как сообщает Daily Mail, приход наставника "Челси" является главной целью "россонери" на летнее трансферное окно. Отмечается, что владельцы клуба поддерживают эту идею, инициатором которой явился спортивный директор Массимилиано Мирабелли.

Ранее сообщалось, что Конте окончательно испортил отношения с владельцем "синих" Романом Абрамовичем и намерен вернуться в Италию.

Отметим, что недавно "россонери" отправили в отставку Винченцо Монтеллу. Место главного тренера занял Дженнаро Гаттузо, с которым контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Добавим, что ранее Конте тренировал "Ювентус".