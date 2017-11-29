- Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от конкурентов. Это серьезная заявка на будущее?

- Конечно. Юрию Семину удалось скомпоновать стабильную команду, заряженную на победы, заряженную идеей. Они делают все возможное, чтобы добиваться конечного результата. Даже в заключительном отрезке матча с хабаровским СКА, - цитирует Игнатьева Rusfootball.Info. - В таких случаях команда обороняющаяся, как правило, овладевает мячом или не дает нанести повторный удар. Огромное желание помогло «Локомотиву». После пенальти, который вратарь отбил, они все равно оказались первыми. Маленький штрих, но он показывает, что уж больно высокий внутренний заряд на победу у «Локомотива».

Отметим, после 18-ти туров РФПЛ "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков и оторвавшись от идущего вторым "Зенита" на шесть баллов.