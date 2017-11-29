Форвард «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает летом 2018 года, может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает ESPN FC, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, работавший с игроком в "Барселоне", настаивает на его приглашении. При этом испанский специалист не возражает, если чилиец перейдет в команду на правах свободного агента, то есть, следующим летом.

Ранее рулевой лондонского клуба Арсен Венгер отметил, что Санчес, как и Месут Озил, не покинет столичный клуб в январе.

Добавим, что к нападающему "пушкарей" проявляют интерес мадридский "Реал" и "ПСЖ".