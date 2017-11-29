— Благодаря чему «Арсенал» при Леониде Кучуке вышел на новый уровень?

— Кучук — очень сильный тренер. Что касается тактики — вообще гений, как я считаю. Думаю, что среди всех, с кем я работал, по тактической части Кучук — номер один. На теории два часа и на тренировке 40 минут он уделял исключительно тактике.

Мы знали, куда бежать при любых обстоятельствах, научились читать, как будет действовать соперник в той или иной ситуации, - цитирует Шершуна «Команда №1».

Напомним, Леонид Кучук тренировал киевский «Арсенал» с 2011 по 2012 год.

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