«Челси» одержал победу над «Суонси»
Футболисты «Челси» переиграли на своем поле «Суонси» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
В составе лондонской команды на 55-й минуте встречи отличился Антонио Рюдигер.
После этой игры «Челси» набрал 29 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Суонси» с девятью баллами находится на 19-м месте.
В следующем туре подопечные Антонио Конте 2 декабря на своем поле примут «Ньюкасл». В тот же день «Суонси» встретится со «Сток Сити».
АПЛ
14-й тур
«Челси» - «Суонси» - 1:0 (0:0)
Голы: Рюдигер, 55.