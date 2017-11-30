Футболисты «Челси» переиграли на своем поле «Суонси» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В составе лондонской команды на 55-й минуте встречи отличился Антонио Рюдигер.

После этой игры «Челси» набрал 29 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Суонси» с девятью баллами находится на 19-м месте.

В следующем туре подопечные Антонио Конте 2 декабря на своем поле примут «Ньюкасл». В тот же день «Суонси» встретится со «Сток Сити».

АПЛ

14-й тур

«Челси» - «Суонси» - 1:0 (0:0)

Голы: Рюдигер, 55.