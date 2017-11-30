В составе лондонской команды на 55-й минуте встречи отличился Антонио Рюдигер.

После этой игры «Челси» набрал 29 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Суонси» с девятью баллами находится на 19-м месте.

В следующем туре подопечные Антонио Конте 2 декабря на своем поле примут  «Ньюкасл». В тот же день «Суонси» встретится со «Сток Сити».

АПЛ
14-й тур

«Челси» - «Суонси» - 1:0 (0:0)

Голы: Рюдигер, 55.

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