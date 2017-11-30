Футболисты «Эвертона» дома обыграли «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе «Эвертона» хет-трик на свой счет записал Уэйн Руни. Еще один точнй удар на свой счет записал Эшли Уильямс.

Отметим, что на 18-й минуте встречи Руни не смог реализовать 11-метровый удар. Промахнулся с пенальти на 59-й минуте матча и полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини.

После этой победы «Эвертон» набрал 15 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с дестью баллами занимает 18-е место.

В следующем туре «Эвертон» 2 декабря на своем поле примет «Хаддерсфилд». Днем позже «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».

АПЛ

14-й тур

«Эвертон» - «Вест Хэм Юнайтед» - 4:0 (2:0)

Голы: Руни, 18 (1:0). Руни, 28 (2:0). Руни, 66 (3:0). Уильямс, 78 (4:0).

Нереализованные пенальти: Руни (Эвертон), 18 (вратарь), Ланцини (Вест Хэм Юнайтед), 59 (вратарь)