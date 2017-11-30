«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

Бразильский «Гремио» одержал победу над аргентинским «Ланусом» и третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. Таким образом, определились все участники клубного чемпионата мира по футболу 2017 года

«Манчестер Сити» в компенсированное время вырвал победу у «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии. На 6-й добавленной минуте отличился Рахим Стерлинг.

«Челси» переиграл на своем поле «Суонси», а главный тренер лондонской команды Антонио Конте после игры извинился за свое удаление в конце первого тайма.

Еще в одном матче английской премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде одолел «Сток Сити». Дублем в составе мерсисайдцев отметился Мохамед Салах.

Хет-трик Руни помог «Эвертону» взять верх над «Вест Хэмом».

В Кубке Испании дубль Торреса помог «Атлетико» разгромить «Эльче» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Аестаран был уволен со своего поста, несмотря на то, что команда по сумме двух матчей с «Депортиво» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

«ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции одержал победу над «Труа». Голами отличились Неймар и Эдинсон Кавани.

Мутко назвал сборную России по футболу абсолютно непредсказуемой командой. А также рассказал, что не удивлен, что давление на Россию активизировалось перед жеребьевкой чемпионата мира.

Голевая передача Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения «Бостону».

«Оттава» проиграла «Монреалю» и потерпела седьмое поражение подряд в чемпионате НХЛ

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