Испанское издание AS в своем твиттере обвинило Россию в краже стилистики логотипа к чемпионату мира-2018.

Ранее подобного рода обложка использовалась в 2010 году, перед финальным матчем чемпионата мира в ЮАР, в котором встречались сборные Нидерландов и Испании.

🙌 ¿Tenéis ganas de Mundial? Mientras Rusia homenajea a su mítico portero Yashin, en AS hacemos lo propio con @IkerCasillas. ¡Bendito pie! pic.twitter.com/ARHuinxvJu — AS (@diarioas) 29 ноября 2017 г.

Напомним, жеребьевка финальной части чемпионата мира состоится 1 декабря в Кремле.