Ранее подобного рода обложка использовалась в 2010 году, перед финальным матчем чемпионата мира в ЮАР, в котором встречались сборные Нидерландов и Испании.

Напомним, жеребьевка финальной части чемпионата мира состоится 1 декабря в Кремле.

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