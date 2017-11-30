«Конечно, я должен прогрессировать, но что я под этим понимаю? Это игра вообще, удачно проведенный матч, - сказал в интервью France Football аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. - Я счастлив, если отдаю голевой пас. К примеру, матч против «Милана» (2:0 прим. ред.). Я не забил, но, считаю, отыграл здорово. Это благодаря мне Игуаин забил два гола, я играл так, как надо – мы держали мяч, сохраняли победный счет, вынуждали соперника ошибаться. Конечно, хорошо, если забиваешь, но главное – интересы команды».

